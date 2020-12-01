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Кукольный аниматор воссоздал трюки Тома Круза из фильмов «Миссия невыполнима»

Кукольный аниматор воссоздал трюки Тома Круза из фильмов «Миссия невыполнима» (1 фото + 1 видео)

Автор:
01 декабря 2020 09:01
Сообщество : Мастера фотошопа и видеомонтажа
Метки: Миссия невыполнима   видео   интересно   кукольная анимация   том круз   трюки   
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Режиссер кукольной анимации Виктор Хайгелин опубликовал в сети мультфильм, посвященный серии фильмов «Миссия невыполнима». В коротком видео кукольная версия Тома Круза гоняет на мотоцикле, бежит по крыше поезда, зависает над лазерными лучами и выполняет другие знаменитые трюки.

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Метки: Миссия невыполнима   видео   интересно   кукольная анимация   том круз   трюки   
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