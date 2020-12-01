Кукольный аниматор воссоздал трюки Тома Круза из фильмов «Миссия невыполнима»

Режиссер кукольной анимации Виктор Хайгелин опубликовал в сети мультфильм, посвященный серии фильмов «Миссия невыполнима». В коротком видео кукольная версия Тома Круза гоняет на мотоцикле, бежит по крыше поезда, зависает над лазерными лучами и выполняет другие знаменитые трюки.
По словам Виктора Хайгелина на подготовку к подобному ролику уходит примерно неделя, а на съёмку и обработку около четырёх дней.
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