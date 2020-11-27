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Виртуозное владения нунчаками

Виртуозное владения нунчаками (1 фото + 1 видео)

Автор:
27 ноября 2020 13:49
Метки: азиаты   видео   интересно   мастер   мастерство   нунчаки   
2569
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1
Мужчина продемонстрировал, как профессионалы обращаются с холодным оружием нунчаку (нунчаки), знакомым многим из нас с детства по фильмам про восточные единоборства.

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Метки: азиаты   видео   интересно   мастер   мастерство   нунчаки   
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1k
Vitamin 2 часа назад
Уважуха как спортсмену.
Выполнено красиво. Тут слов нет. Красава))
Если честно, думал увидеть немного другое..
Пробовал в детстве баловаться..., так вот... (проверить может любой и каждый мои слова), одно дело "крутить", другое дело "в бою". Так вот, худо бедно "крутить" получалось.., но как только начинаешь "работать" с мешком, там такие финты уже не канают... Надо учитывать отлет ручки. В лобешник прилетало не раз и на раз...)))))) Причем неважно, бьёшь плашмя или торцом на отлёте..
Поэтому и ожидал увидеть в ролике, как это выглядит у специалистов, не просто махать, но и с реальными ударами по "противнику". Как они отрабатывают эти моменты, интересно.
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9k
Serg2001 4 минуты назад
Ссылка www.youtube.com
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1k
Евгений Домрачев 16 минут назад
Брюс его ушатал бы
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3k
hairov 44 минуты назад
...Мы нунчаками сбивали люстры в зале...
Ссылка youtu.be
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3k
Владимир 45 минут назад
Аж напрягся немного, думал лучше меня чтоль?! .... А не... не доросли ещё.
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5k
Vallek 53 минуты назад
Ссылка youtu.be
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539
пенс 53 минуты назад
Китайцы. Шаолинь. Кунфу. Так почему же в течении всей истории китайскую империю имели монголы и японцы.
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4k
Афанасий пенс 44 минуты назад
потому что монголы с японцами НЕ ЗНАЛИ про Шаолинь и "крутизну" тамошних обитателей! А то бы...
ЗЫ: ЕМНИП даже во время Боксёрского восстания 1899-1901 китайские "боксёры"(из шаолиней) сплоховали не только против винтовок и пулемётов, но и против примитивных ШТЫКОВ на этих винтовках европейских войск...
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16k
Николай пенс Полчаса назад
А почему на Руси де факто 700 лет крепостное право существовало?
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50k
pynh 56 минут назад
Виртуозное владения нунчакамиПосмотреть
Виртуозное владения нунчаками
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18k
BiZ Час назад
ни разу не видел, чтобы они дрались. одни пляски..
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6k
Андрей А Час назад
У нас никого лучше не видел. Не реклама кому интересно-найдет))
Ссылка www.youtube.com
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9k
Denissg Час назад
Оказывается, есть полная версия пособия. Секретные приемы с 1:35
Ссылка www.youtube.com
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18k
BiZ Denissg 59 минут назад
реально опасное оружие
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7k
Wollas Denissg 15 минут назад
Опасный пацанчик, два раза самому себе зарядить, это не каждый сдюжит
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2k
Андрина Час назад
Ну это так,любитель.
Вот настоящий профи.

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7k
Wollas Андрина 16 минут назад
Чётко, еле проржался...
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6k
Вася 2 часа назад
крутит так быстро, что нунчаков даже не видно

Ссылка coub.com
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8k
KOSTELLO 2 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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11k
Алекс 2 часа назад
Виртуозное владения нунчаками
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1k
Николай 2 часа назад
Помедленнее...я записываю
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