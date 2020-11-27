Виртуозное владения нунчаками

Мужчина продемонстрировал, как профессионалы обращаются с холодным оружием нунчаку (нунчаки), знакомым многим из нас с детства по фильмам про восточные единоборства.
Впечатляющее мастерство.
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Выполнено красиво. Тут слов нет. Красава))
Если честно, думал увидеть немного другое..
Пробовал в детстве баловаться..., так вот... (проверить может любой и каждый мои слова), одно дело "крутить", другое дело "в бою". Так вот, худо бедно "крутить" получалось.., но как только начинаешь "работать" с мешком, там такие финты уже не канают... Надо учитывать отлет ручки. В лобешник прилетало не раз и на раз...)))))) Причем неважно, бьёшь плашмя или торцом на отлёте..
Поэтому и ожидал увидеть в ролике, как это выглядит у специалистов, не просто махать, но и с реальными ударами по "противнику". Как они отрабатывают эти моменты, интересно.
ЗЫ: ЕМНИП даже во время Боксёрского восстания 1899-1901 китайские "боксёры"(из шаолиней) сплоховали не только против винтовок и пулемётов, но и против примитивных ШТЫКОВ на этих винтовках европейских войск...
Вот настоящий профи.