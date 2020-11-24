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Экскаваторщик доказал, что не зря ест свой хлеб

Экскаваторщик доказал, что не зря ест свой хлеб (1 фото + 1 видео)

Автор:
24 ноября 2020 10:03
Сообщество : Автомир
Метки: автомир   видео   интересно   мастерство   техника   труба   экскаватор   
1279
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В умелых руках даже тяжелая машина становится легкой и изящной. Например этот профессионал своего дела заставил экскаватор "перешагнуть" через трубу.

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Метки: автомир   видео   интересно   мастерство   техника   труба   экскаватор   
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3  комментария
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214
Tesla Час назад
не рисковал бы, а объехал бы трубу, всего смену в одну сторону, и смену в другую сторону :)
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6k
Валерий 37 минут назад
Таких самородков и раньше полно было. В 1981 году я работал асфальтировщиком, у нас был экскаваторщик Сергей, так он у меня на каске спичечный коробок закрывал, открытый...( эх, молодость...)
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9k
Serg2001 52 минуты назад
Видел как экскаваторщики пивные бутылки открывают ковшом, как зажигалки зажигают, как в сырых яйцах дырочку делают... Не все так руками смогут... ))
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