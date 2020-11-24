Экскаваторщик доказал, что не зря ест свой хлеб

В умелых руках даже тяжелая машина становится легкой и изящной. Например этот профессионал своего дела заставил экскаватор "перешагнуть" через трубу.
Машинист экскаватора, который знает свое дело
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