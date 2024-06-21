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Специальный агент Котан Хант отправился на очередное задание. На появившихся в сети кадрах пушистый спецагент пробрался через человеческую ловушку.
Специальный агент на задании. Его не остановят никакие преграды на пути к цели.
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