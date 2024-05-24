Телепорт из детства во взрослую жизнь

587
1
1
Оригинальная идея для выпускного видео. А вы скучаете по школьным годам и своим одноклассникам?
К сожалению, подобные телепорты работает только в одну сторону.
Источник:
Ссылки по теме:
- Подростки забросали снежками сотрудника московской кофейни
- Не залипай в телефон: поучительный ролик для школьников
- "Звони своим родителям!": женщина отругала маленькую девочку за грубую брань
- Попытка подставы на дороге
- Подростки оскорбили сделавшего им замечание аниматора
Новости партнёров
реклама
Часто слышу "Вот бы вернуться в детство. В детском саду есть кашу и спать днём". Только все хотят вернуться с этими мозгами и этими знаниями. Никто не хочет ссаться в кровать в детском саду, получать люлей от родителей за плохие оценки в школе, делать уроки до писинения, когда на улице прекрасная погода и хочется гулять.
Так уж вышло, что из детства и юности помню всё - и плохое и хорошее. И я скажу - что прошло, то прошло. Любой период жизни по своему хорош. Всё зависит от того, как к нему относится.