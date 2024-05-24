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Телепорт из детства во взрослую жизнь

Телепорт из детства во взрослую жизнь

Автор:
24 мая 2024 16:03
Сообщество : Жизнь
Метки: Видео   выпускной   дети   креатив   люди   подростки   школа   школьники   
587
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Оригинальная идея для выпускного видео. А вы скучаете по школьным годам и своим одноклассникам?

К сожалению, подобные телепорты работает только в одну сторону.

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Метки: Видео   выпускной   дети   креатив   люди   подростки   школа   школьники   
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2  комментария
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АнтонПолднев 18 минут назад
К сожалению, подобные телепорты работает только в одну сторону.(с)
Часто слышу "Вот бы вернуться в детство. В детском саду есть кашу и спать днём". Только все хотят вернуться с этими мозгами и этими знаниями. Никто не хочет ссаться в кровать в детском саду, получать люлей от родителей за плохие оценки в школе, делать уроки до писинения, когда на улице прекрасная погода и хочется гулять.
Так уж вышло, что из детства и юности помню всё - и плохое и хорошее. И я скажу - что прошло, то прошло. Любой период жизни по своему хорош. Всё зависит от того, как к нему относится.
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98k
Доктор Джонс 24 минуты назад
Ссылка www.youtube.com
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Dobriy drug
  • Дата регистрации: 02.10.2013
  • 3284 поста (3221 в горячем)

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