Минский милиционер прострелил ногу мужчине, напавшему с ножом на таксиста

В Минске в милицию позвонил таксист и сообщил, что к нему подошел неизвестный мужчина, начал угрожать ножом, а затем забрал из его автомобиля мобильный телефон и пачку сигарет. Один из прибывших на место стражей правопорядка попытался остановить подозреваемого, однако злоумышленник пошел в его сторону и начал угрожать похожим на нож предметом. МВД Беларуси опубликовало в сети видео с моментом задержания, а также с комментариями таксиста и милиционера.
После многочисленных предупреждений милиционер выстрелил из автомата в воздух, а затем и в ногу нападавшему. Сейчас 55-летний злоумышленник находится в больнице. Следователям предстоит дать правовую оценку произошедшему.
Кроме того, выяснилось, что в отношении мужчины уже возбуждено уголовное дело за хулиганство.
"Было установлено, что накануне подозреваемый повредил автомобиль в Ленинском районе столицы, за что в его отношении возбуждено уголовное дело за хулиганство. В 2018 году фигурант был осужден за причинение ножевого ранения сотруднику ГАИ, а годом ранее – за хищение путем использования компьютерной техники", – сообщается в телеграм-канале пресс-секретаря МВД Беларуси.
Кроме того, выяснилось, что в отношении мужчины уже возбуждено уголовное дело за хулиганство.
"Было установлено, что накануне подозреваемый повредил автомобиль в Ленинском районе столицы, за что в его отношении возбуждено уголовное дело за хулиганство. В 2018 году фигурант был осужден за причинение ножевого ранения сотруднику ГАИ, а годом ранее – за хищение путем использования компьютерной техники", – сообщается в телеграм-канале пресс-секретаря МВД Беларуси.
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Метки: беларусь видео задержание милиция минск
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Так что вот вроде бы мент и работу свою делает, и преступника обезвреживает, но и себя ставит под риск присесть.
Нахера калаши ментам???