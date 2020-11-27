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Минский милиционер прострелил ногу мужчине, напавшему с ножом на таксиста

Минский милиционер прострелил ногу мужчине, напавшему с ножом на таксиста (1 фото + 1 видео)

Автор:
27 ноября 2020 08:57
Метки: беларусь   видео   задержание   милиция   минск   
1083
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В Минске в милицию позвонил таксист и сообщил, что к нему подошел неизвестный мужчина, начал угрожать ножом, а затем забрал из его автомобиля мобильный телефон и пачку сигарет. Один из прибывших на место стражей правопорядка попытался остановить подозреваемого, однако злоумышленник пошел в его сторону и начал угрожать похожим на нож предметом. МВД Беларуси опубликовало в сети видео с моментом задержания, а также с комментариями таксиста и милиционера.

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Метки: беларусь   видео   задержание   милиция   минск   
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7k
Siddis 55 минут назад
Волнуется сильно, но молодец!
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8k
krivsan 47 секунд назад
все правильно и грамотно,в Америке бы сразу на поражение как только нож увидел
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490
Eric Cartman 13 минут назад
Предупредительный, который мент выпустил в воздух может при сильном "везении" невиновному человеку вдалеке прострелить черепушку. Убойное действие пули из калаша - 1500 метров.
Так что вот вроде бы мент и работу свою делает, и преступника обезвреживает, но и себя ставит под риск присесть.
Нахера калаши ментам???
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2k
Димка Смола/67 37 минут назад
110% продюсер данного персонажа алкашка и отсутствие мозгов, это как в пустой стакан водки налить, так и в пустой голове!
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917
Степан Алкоголик 44 минуты назад
В Штатах уже бы завалили
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6k
Михаил Филиппов 50 минут назад
я вот не пойму, почему таких уродов не отстреливают сразу? ну что за гуманизм времен СССР. как в сша надо. нож поднял - пристрелил. Этот урод выйдя из тюрьмы 99% когото зарежет. И будет это очередной таксист или еще кто беззащитный не понравившийся этому уроду.
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33k
AGM 52 минуты назад
Как грамотно сделан сюжет. А у нашей полиции есть нагрудные камеры?
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2k
Димка Смола/67 AGM 41 минуту назад
В Смоленске у Пепсов есть ! Кореша служат, жалуются на камеры )))
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25k
Fat Lynx Димка Смола/67 36 минут назад
Устыдил бы своих корешей... или корешам можно мзду иметь?
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