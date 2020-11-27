Минский милиционер прострелил ногу мужчине, напавшему с ножом на таксиста

В Минске в милицию позвонил таксист и сообщил, что к нему подошел неизвестный мужчина, начал угрожать ножом, а затем забрал из его автомобиля мобильный телефон и пачку сигарет. Один из прибывших на место стражей правопорядка попытался остановить подозреваемого, однако злоумышленник пошел в его сторону и начал угрожать похожим на нож предметом. МВД Беларуси опубликовало в сети видео с моментом задержания, а также с комментариями таксиста и милиционера.

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