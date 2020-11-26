FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
Сообщество Юмор 11098 постов • 2468 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Видео > Сообщество Юмор 
Самодельный снегоход сбежал от владельца

Самодельный снегоход сбежал от владельца (1 фото + 1 видео)

Автор:
26 ноября 2020 08:47
Сообщество : Юмор
Метки: видео   неудача   побег   прикол   снегоход   юмор   
542
1
1
Во время тест-драйва самодельного снегохода произошел забавный казус. Транспортное средство показало свой характер и сбежало от владельца.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: видео   неудача   побег   прикол   снегоход   юмор   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
1
3
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
8k
Иван Акимов 2 часа назад
"Плахой хазяин! Уйду я от тебя!"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Яков 46 минут назад
Первый шанс спасти свою жизнь этот испытатель получил))))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Isakov Sergey 48 минут назад
Блокировку от самохода в следующий раз сделает.
Сначала надо как следует походить по граблям.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Модель Playboy из США чуть не сняли с рейса из-за откровенной одежды (5 фото) Модель Playboy из США чуть не сняли с рейса из-за откровенной одежды (5 фото) Вскрытие домашней заготовки пошло не по плану Вскрытие домашней заготовки пошло не по плану Мужчина выбрал неудачное место для предложения руки и сердца Мужчина выбрал неудачное место для предложения руки и сердца Как скучающий британский охранник через барьер прыгал Как скучающий британский охранник через барьер прыгал Ветка оказала сопротивление американскому полицейскому при задержании Ветка оказала сопротивление американскому полицейскому при задержании Продавец оказал радушный прием вору Продавец оказал радушный прием вору
Forestdude

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

446120



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Забавные СМС-переписки, заставляющие посмеяться от души
4
44
Забавные СМС-переписки, заставляющие посмеяться от души
Он схватил ее за край пальто
4
100
Он схватил ее за край пальто
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Вся семья скажет спасибо за такую запеканку
4
15
Вся семья скажет спасибо за такую запеканку
Австралийские пингвины-геи во второй раз стали отцами
1
9
Австралийские пингвины-геи во второй раз стали отцами
Поступок 98-летней бабули, о котором узнал весь мир
Поступок 98-летней бабули, о котором узнал весь мир
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Совсем скоро атлант расправит свои плечи!
0
22

Перейти в раздел
Популярные теги
#юмор#история#факты#интересное#СССР#подборка#еда#сша#картинки#креатив
#фото#прикол#дтп#кино#прикольные#авто авария#москва#фотографии#автомобили#настроение
#интересно#животные#авария#россия#люди#дети#смешные#на различный вкус#знаменитости#неудача

На что жалуетесь?

Вернуться