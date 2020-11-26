Самодельный снегоход сбежал от владельца

Во время тест-драйва самодельного снегохода произошел забавный казус. Транспортное средство показало свой характер и сбежало от владельца.
Так и запишем: склонен к побегу!
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Сначала надо как следует походить по граблям.