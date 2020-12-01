"Один резкий удар": попытка сделать отверстие для смесителя в раковине

Парень купил раковину, в которой не было отверстия для смесителя. Герой видео решил сделать отверстие сам, однако выбрал, пожалуй, самый нерабочий способ.
Когда дурная голова рукам покоя не дает.
Присутствует ненормативная лексика.
Присутствует ненормативная лексика.
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