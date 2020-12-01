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"Один резкий удар": попытка сделать отверстие для смесителя в раковине

"Один резкий удар": попытка сделать отверстие для смесителя в раковине (1 фото + 1 видео)

Автор:
01 декабря 2020 10:43
Сообщество : Юмор
Метки: видео   неудача   прикол   раковина   смеситель   удар   юмор   
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Парень купил раковину, в которой не было отверстия для смесителя. Герой видео решил сделать отверстие сам, однако выбрал, пожалуй, самый нерабочий способ.

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Метки: видео   неудача   прикол   раковина   смеситель   удар   юмор   
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18  комментариев
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19k
Батончик с маком 44 минуты назад
ждем видос в котором он лампочку в патрон молотком забивает
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30k
Опаньки Батончик с маком Полчаса назад
подожди, а как по-другому ?
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26k
Rest Tremor 17 секунд назад
"Один резкий удар": попытка сделать отверстие для смесителя в раковине
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8k
Lilian 7 минут назад
А кто продаёт раковины без отверстий???? Ещё бы без сливного! Ясно что постановка.
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375
Warlocktv 14 минут назад
Это даже не руки из Ж. Какой нужно иметь IQ, что бы так делать отверстие в раковине...
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8k
Lilian 16 минут назад
Теперь можно купить нормальную.
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20k
turyst 16 минут назад
"Если в башне пое..." (С)
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878
b0r 17 минут назад
Умные учатся на чужих ошибках, а глупые на своих. Хотя, не ошибается только тот, кто ничего не делает.
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25k
Acu900 Полчаса назад
"Один резкий удар": попытка сделать отверстие для смесителя в раковине
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20k
Vazari Полчаса назад
Скорее всего видео постановочное. Качество не ахти, но похоже, что раковина б/у. Новую поставили, а с помощью старой решили накрутить просмотры. И, я не верю, что существуют такие идиоты, которые таким способом пытаются сделать отверстие в керамической раковине.
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620
Евгений Сухомлинов Vazari Минуту назад
хм, но тогда почему бу раковина без отверстия. Хотя тот факт, что новая раковина тоже без отверстия, тоже смущает.
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1k
Диагноз Полчаса назад
Возможно это постановочное видео и его надеются таким способом сделать вирусным...
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998
Алексей Полчаса назад
Главное хорошо потереть руки перед работой. При этом думать не нужно.
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590
Hornet Полчаса назад
Руко-JOB!
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9k
ss 36 минут назад
Он не просто неумеха. Он дважды дурак! Ведь сначала он купил раковину без отверстия для крана...
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44k
Albert GER 42 минуты назад
Молоток у него не той системы))
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Коровьев Фагот 46 минут назад
Если он ожидал чего-то другого, то размножаться ему не следует.
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