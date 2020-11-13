Продавец оказал радушный прием вору

В китайском городском округе Шаньтоу мужчина решил обворовать уже закрытый магазин. Однако воришка не подозревал, что на территории торговой точки в этот день задержался продавец.
Преступник получил бутылкой по голове, когда попытался влезть в магазин
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