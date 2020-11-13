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Продавец оказал радушный прием вору

Продавец оказал радушный прием вору (1 фото + 1 видео)

Автор:
13 ноября 2020 08:59
Сообщество : Юмор
Метки: видео   вор   воровство   китай   кража   неудача   прикол   юмор   
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В китайском городском округе Шаньтоу мужчина решил обворовать уже закрытый магазин. Однако воришка не подозревал, что на территории торговой точки в этот день задержался продавец.

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Метки: видео   вор   воровство   китай   кража   неудача   прикол   юмор   
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5  комментариев
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14k
Александр 48 минут назад
Как будто не первый раз встречает этого "клиента".
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4k
Дмитрий Горчилин 4 минуты назад
За ВДВ!
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1k
Роман Гамзалиев 8 минут назад
Типа после 22:00 за бухлишком , ну не продаете и не надо..)
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17k
SerGProS 44 минуты назад
Как будто слышу такое стеклянное: "чпоньк!"
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5k
Самка Хорька SerGProS Полчаса назад
Жбеньк))
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