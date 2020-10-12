Экскаваторщик уберег себя и водителя грузовика от страшной аварии

В городе Мекка очевидец запечатлел рабочий момент, который чуть не закончился трагедией. Большегрузу с двумя массивными валунами не хватило мощи и он начал скатываться вниз.
Водитель экскаватора заметил это и остановил неуправляемое транспортное средство.
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