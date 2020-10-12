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Сообщество Строитель 115 постов • 243 подписчика подписаться
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Экскаваторщик уберег себя и водителя грузовика от страшной аварии

Экскаваторщик уберег себя и водителя грузовика от страшной аварии (1 фото + 1 видео)

Автор:
12 октября 2020 11:54
Сообщество : Строитель
Метки: видео   интересно   повезло   саудовская аравия   стройка   экскаватор   экскаваторщик   
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В городе Мекка очевидец запечатлел рабочий момент, который чуть не закончился трагедией. Большегрузу с двумя массивными валунами не хватило мощи и он начал скатываться вниз.

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Метки: видео   интересно   повезло   саудовская аравия   стройка   экскаватор   экскаваторщик   
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5  комментариев
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29k
Опаньки 2 часа назад
вылез из кабины и похоже рассказывает на чем он вертел эту работу
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12k
hiluy 10 секунд назад
Думаю, это не в первый раз, очень профессионально действовал экскаваторщик, мне кажется они оба предполагали, что такой исход вполне реален. :)
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22
wr3mafena 24 минуты назад
знал бы - до самого верха помогал бы
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1k
Vitamin 2 часа назад
Экскаваторщик красава ))
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wr3mafena Vitamin Полчаса назад
главное догадался не фуру тормозить об корпус, а именно об камни
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