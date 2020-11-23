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Немецкий язык

Немецкий язык (1 видео)

Автор:
23 ноября 2020 23:27
Метки: Морозко   кино   немцы   

Знакомый с детства фильм заиграл новыми красками

Прораб

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Метки: Морозко   кино   немцы   
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10k
поручик Ржевский 2 часа назад
Вот весь фильм полностью...
Ссылка www.youtube.com
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Показать 1 ответ
7k
Волк русский - Президент США Час назад
На тогда уже прошло лет 15-ть от последней "школы".
Мой хороший знакомый, а тогда только коллега, знал ещё обо мне мало.

Он знал, что я - "компютерщик".
Ога - значит знаю наглийский (что полуправда).

Но в курилке я случайно брякнул, что "когда-то" учил немецкий.
И он решил постебаться (не зло).

Его глаза надо было видеть.

---

Ну откуда ему было знать, что я учил немецкий более десяти лет?
Мне наша УЧИТЕЛЬНИЦА (кстати, - "носитель"), ставила берлинский говор.

---

Со мной это сыграло весёлую шутку.
Я с трудом нашёл "общий язык" с баварцами.
Но два литера водки (нашей) и полная коробка их "родного" пива мы сговорили.
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14k
Поручик Час назад
В определённый момент (при появлении в СССР видеомагнитофонов и контрабандного порно на VHS-кассетах) от немецкого языка с экрана у зрителей образовался некий "когнитивный дуализм": с одной стороны - "ненависть, буквально, на генетическом уровне" (и было, за что, и были ещё живы свидетели), с другой - отображение "употребления тех немцев в тупых сюжетах всякими разнообразными способами", да ещё и под задорные фошистские вопли "Я-я! Дас ис фантастишь!"
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919
Broscan 2 часа назад
Я конечно извиняюсь перед немцами,но язык у них звучит( как я его слышу) "Гав-гав,гав-гав-гав,гав-гав-гав-гав"

Немцы ещё раз sorry!
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24k
Седой 2 часа назад
Нам преподаватель говорила что осваивать язык помогает если смотреть фильмы, мультики которые известны вам.
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16k
Нагайна 2 часа назад
Ссылка youtu.be
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2k
au3 2 часа назад
https://www.anekdot.ru/id/53672/https://www.anekdot.ru/id/53672/

"... Погас свет и на экран выскочил
вихлястый Ленин, заложил пальцы в проймы жилета и сказал, картавя:
«Здоровеньки булы, Феликс Эдмундович!»

Зал грохнул раскатистым дружным хохотом, который вспыхивал вновь и вновь
на каждую реплику вождя и прочих участников кино.

На следующий день настроение команды было отменное, люди снова начали
улыбаться друг другу, прекратились ссоры и стычки..... "
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11k
Иван 2 часа назад
Das ist Fantastische
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16k
Андрей Иванов 2 часа назад
Нам в школе 38 попугаев на немецком показывали. Особенно хорошо доставлял слоник
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