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Видео
Прораб
Немецкий язык
(1 видео)
Автор:
Прораб
23 ноября 2020 23:27
Метки:
Морозко
кино
немцы
Знакомый с детства фильм заиграл новыми красками
Прораб
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!
35878
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комментариев
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10k
поручик Ржевский
2 часа назад
Вот весь фильм полностью...
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1 ответ
7k
Волк русский - Президент США
Час назад
На тогда уже прошло лет 15-ть от последней "школы".
Мой хороший знакомый, а тогда только коллега, знал ещё обо мне мало.
Он знал, что я - "компютерщик".
Ога - значит знаю наглийский (что полуправда).
Но в курилке я случайно брякнул, что "когда-то" учил немецкий.
И он решил постебаться (не зло).
Его глаза надо было видеть.
---
Ну откуда ему было знать, что я учил немецкий более десяти лет?
Мне наша УЧИТЕЛЬНИЦА (кстати, - "носитель"), ставила берлинский говор.
---
Со мной это сыграло весёлую шутку.
Я с трудом нашёл "общий язык" с баварцами.
Но два литера водки (нашей) и полная коробка их "родного" пива мы сговорили.
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14k
Поручик
Час назад
В определённый момент (при появлении в СССР видеомагнитофонов и контрабандного порно на VHS-кассетах) от немецкого языка с экрана у зрителей образовался некий "когнитивный дуализм": с одной стороны - "ненависть, буквально, на генетическом уровне" (и было, за что, и были ещё живы свидетели), с другой - отображение "употребления тех немцев в тупых сюжетах всякими разнообразными способами", да ещё и под задорные фошистские вопли "Я-я! Дас ис фантастишь!"
-2
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919
Broscan
2 часа назад
Я конечно извиняюсь перед немцами,но язык у них звучит( как я его слышу) "Гав-гав,гав-гав-гав,гав-гав-гав-гав"
Немцы ещё раз sorry!
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24k
Седой
2 часа назад
Нам преподаватель говорила что осваивать язык помогает если смотреть фильмы, мультики которые известны вам.
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16k
Нагайна
2 часа назад
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youtu.be
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2k
au3
2 часа назад
https://www.anekdot.ru/id/53672/
https://www.anekdot.ru/id/53672/
"... Погас свет и на экран выскочил
вихлястый Ленин, заложил пальцы в проймы жилета и сказал, картавя:
«Здоровеньки булы, Феликс Эдмундович!»
Зал грохнул раскатистым дружным хохотом, который вспыхивал вновь и вновь
на каждую реплику вождя и прочих участников кино.
На следующий день настроение команды было отменное, люди снова начали
улыбаться друг другу, прекратились ссоры и стычки..... "
1
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11k
Иван
2 часа назад
Das ist Fantastische
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16k
Андрей Иванов
2 часа назад
Нам в школе 38 попугаев на немецком показывали. Особенно хорошо доставлял слоник
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Мой хороший знакомый, а тогда только коллега, знал ещё обо мне мало.
Он знал, что я - "компютерщик".
Ога - значит знаю наглийский (что полуправда).
Но в курилке я случайно брякнул, что "когда-то" учил немецкий.
И он решил постебаться (не зло).
Его глаза надо было видеть.
---
Ну откуда ему было знать, что я учил немецкий более десяти лет?
Мне наша УЧИТЕЛЬНИЦА (кстати, - "носитель"), ставила берлинский говор.
---
Со мной это сыграло весёлую шутку.
Я с трудом нашёл "общий язык" с баварцами.
Но два литера водки (нашей) и полная коробка их "родного" пива мы сговорили.
Немцы ещё раз sorry!
"... Погас свет и на экран выскочил
вихлястый Ленин, заложил пальцы в проймы жилета и сказал, картавя:
«Здоровеньки булы, Феликс Эдмундович!»
Зал грохнул раскатистым дружным хохотом, который вспыхивал вновь и вновь
на каждую реплику вождя и прочих участников кино.
На следующий день настроение команды было отменное, люди снова начали
улыбаться друг другу, прекратились ссоры и стычки..... "