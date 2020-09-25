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Сообщество Мастера фотошопа и видеомонтажа 272 поста • 183 подписчика подписаться
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Мужчина примерил лица знаменитостей

Мужчина примерил лица знаменитостей (1 фото + 1 видео)

Автор:
25 сентября 2020 08:36
Сообщество : Мастера фотошопа и видеомонтажа
Метки: deepfake   видео   знаменитости   кино   лицо   нейросеть   прикол   технологии   
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Благодаря искусственному интеллекту и возможностями машинного обучения всё проще становится узнать, как смотрелись бы любимые актеры в других фильмах. Кроме того, некоторые пользователи уже вовсю примеряют лица знаменитостей сами. Посмотрите, как выглядит финальный результат подобных трудов.

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Метки: deepfake   видео   знаменитости   кино   лицо   нейросеть   прикол   технологии   
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1  комментарий
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Рафаэль Час назад
Прикольно чë, всю мощь Исскуственного интеллекта на очень нужную вещь используем!
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