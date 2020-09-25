Мужчина примерил лица знаменитостей

Благодаря искусственному интеллекту и возможностями машинного обучения всё проще становится узнать, как смотрелись бы любимые актеры в других фильмах. Кроме того, некоторые пользователи уже вовсю примеряют лица знаменитостей сами. Посмотрите, как выглядит финальный результат подобных трудов.
Смотрится впечатляюще!
Источник:
Ссылки по теме:
- Если бы Генри Кавилл был компьютерным мастером в провинциальном городе
- Необычные болельщики на бейсбольном матче в Японии
- Как Леонардо Ди Каприо включает свое актерское мастерство вместе с камерой
- Если бы в мире Гарри Поттера волшебные палочки заменили огнестрельным оружием
- Уникальная техника растяжки Арнольда Шварценеггера, доступная каждому
12
Понравилось12
Новости партнёров
Загрузка...