Симулятор резьбы по дереву бензопилой в виртуальной реальности

В современном мире можно найти немало игровых симуляторов самых разных хобби и профессий. Разработчик под ником Pushmatrix показал видео ранней версии своего нового проекта в виртуальной реальности, который позволяет создавать из дерева шедевры с помощью бензопилы.
О сроках выхода ничего не сообщается. Возможно симулятор так и останется проектом для души и не будет выпущен официально.
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Симулятор рыбалки
Отзыв об игре от одного из довольных пользователей:
Игра просто супер! Это вообще лучший симулятор рыбалки из всех что я только видел! Скачал, захожу в игру, там вас приветствует обучение, оно продлится не более четырёх минут, вам необходимо закинуть удочку, удачи. Закинул удочку, жду, клёва нет, прошел час - клёва нет, два часа - та же история, три часа - нет клёва. Сходил в магаз и купил бутылку водки, сижу жду клёв! Отличная игра, прям жизненно!
Ответ разработчика:
Исправили.
(с)