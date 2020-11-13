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Симулятор резьбы по дереву бензопилой в виртуальной реальности

Симулятор резьбы по дереву бензопилой в виртуальной реальности (1 фото + 1 видео)

Автор:
13 ноября 2020 12:09
Сообщество : Игромир
Метки: бензопила   видео   виртуальная реальность   прикол   фигурная резка   юмор   
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В современном мире можно найти немало игровых симуляторов самых разных хобби и профессий. Разработчик под ником Pushmatrix показал видео ранней версии своего нового проекта в виртуальной реальности, который позволяет создавать из дерева шедевры с помощью бензопилы.

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Метки: бензопила   видео   виртуальная реальность   прикол   фигурная резка   юмор   
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11k
Иван Час назад
место действия - Техас?
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31k
Nefrion Полчаса назад
Напомнило:
Симулятор рыбалки
Отзыв об игре от одного из довольных пользователей:
Игра просто супер! Это вообще лучший симулятор рыбалки из всех что я только видел! Скачал, захожу в игру, там вас приветствует обучение, оно продлится не более четырёх минут, вам необходимо закинуть удочку, удачи. Закинул удочку, жду, клёва нет, прошел час - клёва нет, два часа - та же история, три часа - нет клёва. Сходил в магаз и купил бутылку водки, сижу жду клёв! Отличная игра, прям жизненно!

Ответ разработчика:
Исправили.
(с)
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8k
arhshed Час назад
В игре просто обязана быть возможность отрезать себе руку или ногу. Иначе зачем нужен VR?
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