Рыбака посетила большая удача

Любитель рыбной ловли начал радоваться как ребенок, когда поймал крупную рыбу. Искренние эмоции мужчины запечатлел его приятель.
Отличный улов и слезы радости.
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Вот для меня планка по рыбе уже слишком высокая. Хрен его знает когда так же смогу радоваться рыбке. Когда и рыбалка уже не нужна, и трясет от адреналина. Сколько раз наблюдал за товарищами которые первый свой трофей поднимают... Завидую им. У них ещё все впереди. Сразу рыбаками становятся заядлыми
Точно, взрослые дети ))