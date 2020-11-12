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Сообщество Рыбалка, походы, активный отдых на природе 314 постов • 208 подписчиков подписаться
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Рыбака посетила большая удача

Рыбака посетила большая удача (1 фото + 1 видео)

Автор:
12 ноября 2020 09:49
Сообщество : Рыбалка, походы, активный отдых на природе
Метки: видео   позитив   прикол   реакция   рыба   рыбалка   
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Любитель рыбной ловли начал радоваться как ребенок, когда поймал крупную рыбу. Искренние эмоции мужчины запечатлел его приятель.

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Метки: видео   позитив   прикол   реакция   рыба   рыбалка   
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13  комментариев
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20k
Vazari 2 часа назад
А что за рыба-то, я не разобрался.
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Dobry vojak Svejk Vazari Час назад
Похоже щука
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112
fduch_a 7 минут назад
Завидую ему! Столько адреналина сразу хапнул. Столько эмоций. Не сдержался!
Вот для меня планка по рыбе уже слишком высокая. Хрен его знает когда так же смогу радоваться рыбке. Когда и рыбалка уже не нужна, и трясет от адреналина. Сколько раз наблюдал за товарищами которые первый свой трофей поднимают... Завидую им. У них ещё все впереди. Сразу рыбаками становятся заядлыми
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2k
Борис Карабанов Полчаса назад
Ну, и чё? А, вот, я один раз....
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1k
Domax3000 Полчаса назад
Хороша щука! Но... Язя ему по эмоциональности не переплюнуть!
Хороша щука! Но... Язя ему по эмоциональности не переплюнуть!
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3k
Горожанин Полчаса назад
"Старик и море". Краткое содержание о смысле бытия.
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1k
Федор Медведев 36 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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9k
Serg2001 Час назад
Вот настоящие эмоции!... )
Вот настоящие эмоции!... )
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22k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК Час назад
как мало нужно человеку для счастья !!!
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21k
Dobry vojak Svejk Час назад
Маленькие радости большого рыбака ))
Точно, взрослые дети ))
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893
Шурман 2 часа назад
Я недавно хорошого сибаса взял с пляжа :) вы бы видели как я прыгал от радости :)
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17k
kamanch Шурман Полчаса назад
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Alex Chebrikov

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