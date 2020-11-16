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Любопытные люди пожалели о своем решении открыть коробку с сюрпризом

Любопытные люди пожалели о своем решении открыть коробку с сюрпризом (1 фото + 1 видео)

Автор:
16 ноября 2020 09:02
Сообщество : Юмор
Метки: видео   прикол   сюрприз   юмор   ящик   
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Любопытство - великая вещь, благодаря которой множество людей оказывались в нелепых, смешных и опасных ситуациях. Героям сегодняшнего видео предложили открыть маленькую коробочку с сюрпризом. Очень скоро они пожалели, что согласились.

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Метки: видео   прикол   сюрприз   юмор   ящик   
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3  комментария
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17k
SerGProS Час назад
Явно не для австралийцев прикол.
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2k
Outcast 2 часа назад
Несите баян
Несите баян
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Mr.Adamson

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