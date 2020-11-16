Любопытные люди пожалели о своем решении открыть коробку с сюрпризом

Любопытство - великая вещь, благодаря которой множество людей оказывались в нелепых, смешных и опасных ситуациях. Героям сегодняшнего видео предложили открыть маленькую коробочку с сюрпризом. Очень скоро они пожалели, что согласились.
Слабительная коробочка для любопытных
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