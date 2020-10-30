Дом любителя мемов

Некоторые люди вешают в своем доме фотографии в рамках, другие предпочитают картины, а третьим подавай героев мемов. Художник Трэвис Чапман продемонстрировал свой дом, украшенный картинами с героями популярных мемов.
Прогулка по дому ценителя современного мемного искусства
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