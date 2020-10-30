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Дом любителя мемов

Дом любителя мемов (1 фото + 1 видео)

Автор:
30 октября 2020 09:34
Сообщество : Фабрика идей
Метки: art   видео   дизайн   искусство   картина   мемы   прикол   юмор   
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Некоторые люди вешают в своем доме фотографии в рамках, другие предпочитают картины, а третьим подавай героев мемов. Художник Трэвис Чапман продемонстрировал свой дом, украшенный картинами с героями популярных мемов.

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Метки: art   видео   дизайн   искусство   картина   мемы   прикол   юмор   
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Опаньки Час назад
а где свидетель из Фрязино?????
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Alex Chebrikov

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