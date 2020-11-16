Любопытные животные решили зайти на огонек

В Англии четвероногая банда открыла входную дверь жилого дома и решила заглянуть на огонек к людям. Козы, пони и несколько ослов принялись изучать помещение и очень не хотели уходить.
Тот самый момент, когда утром пытаешься выпроводить друзей после бурной вечеринки.
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