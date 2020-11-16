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Любопытные животные решили зайти на огонек

Любопытные животные решили зайти на огонек (1 фото + 1 видео)

Автор:
16 ноября 2020 10:07
Сообщество : Животные
Метки: видео   дом   животные   прикол   сюрприз   
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В Англии четвероногая банда открыла входную дверь жилого дома и решила заглянуть на огонек к людям. Козы, пони и несколько ослов принялись изучать помещение и очень не хотели уходить.

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Метки: видео   дом   животные   прикол   сюрприз   
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