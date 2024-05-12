Тучные полицейские устроили погоню за девицей

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Задержание девушки в исполнении двух страдающих от избыточного веса представительниц правоохранительных органов было запечатлено случайной свидетельницей забавного инцидента в США.
Со слов автора видео, стражницам правопорядка так и не удалось догнать прыткую девицу, которая не дала себя арестовать.
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