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Тучные полицейские устроили погоню за девицей

Тучные полицейские устроили погоню за девицей

Автор:
12 мая 2024 09:25
Сообщество : Юмор
Метки: Бег   Видео   Погоня   вес   женщины   полицейские   тучные   
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Задержание девушки в исполнении двух страдающих от избыточного веса представительниц правоохранительных органов было запечатлено случайной свидетельницей забавного инцидента в США.

Со слов автора видео, стражницам правопорядка так и не удалось догнать прыткую девицу, которая не дала себя арестовать.


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Метки: Бег   Видео   Погоня   вес   женщины   полицейские   тучные   
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6  комментариев
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Вера Час назад
а ведь могли и пальнуть с обиды )))
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Шпиц 9 минут назад
Эх, музыку бы другую наложить <Деревня дураков>!
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6k
Alex 15 минут назад
она и не особо старается... бежит вполсилы...
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Руслан 16 минут назад
Хорошо, что не съели.
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29k
Alex Полчаса назад
Следствие ведут колобки
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Alorous
  • Дата регистрации: 08.06.2014
  • 3423 поста (3120 в горячем)

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