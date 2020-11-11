Вместительные штаны магазинной воровки

Сотрудники продовольственного магазина задержали вполне обычную на вид женщину по подозрению в краже. Она не стала долго сопротивляться и начала доставать из своих штанов все, что собиралась украсть.
Женщина продемонстрировала неоплаченные товары, которые она собиралась вынести из магазина в своих штанах.
Источник:
Ссылки по теме:
- В Подмосковье подростки обворовали гипермаркет на 250 тысяч рублей
- Бразильский фокус с исчезновением беспроводной колонки
- Дерзкая кража куклы из магазина для взрослых
- Магазинного вора потянуло на соленое
- Воровка попыталась вынести 8 джинсов на себе
24
Понравилось24
Новости партнёров
Загрузка...