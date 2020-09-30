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Дерзкая кража куклы из магазина для взрослых

Дерзкая кража куклы из магазина для взрослых (1 фото + 1 видео)

Автор:
30 сентября 2020 11:14
Сообщество : Юмор
Метки: видео   вор   воровство   кража   кукла   магазин   прикол   
398
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Неизвестный мужчина похитил дорогостоящую куклу из магазина для взрослых. Кража оказалась запечатлена камерой наружного наблюдения, установленной рядом с торговой точкой.

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Метки: видео   вор   воровство   кража   кукла   магазин   прикол   
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13  комментариев
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33k
dima423 Час назад
прям прынц спас прынцессу из заточения в башне дракона))
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72
Ivan Shotgun 6 минут назад
Головой её так неплохо приложил, теперь затруднительно будет использовать, голова болеть будет часто.
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17k
SerGProS 17 минут назад
Знал я и Бога и чёрта,
Был я и чёртом, и Богом.
Спрячь за высоким
Забором девчонку -
Выкраду вместе с забором.
Спрячь за высоким
Забором девчонку -
Выкраду вместе с забором. © Яшка "Цыган"
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19k
Франц Лефорт 20 минут назад
Это не для себя,для друга!
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13k
Габит Калыков Полчаса назад
Да сделал бы на месте свои дела! Хотя бы дело за хищение не завели бы!
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2k
au3 Габит Калыков 20 минут назад
Изнасилование бы пришили
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21k
Андрей Полчаса назад
Вот мужику приспичило, хотя мог бы и передёрнуть, нафига рисковать-то)))
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6k
Barachek_Obachek 41 минуту назад
Депортировать!
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24k
Acu900 51 минуту назад
Украли в магазине
Резиновую Зину,
Резиновую Зину
В квартиру принесли.
Ах похититель Зины,
не будь таким разиней,
засунь её в корзину,
для грязного белья.
и не храни в машине
Резиновую Зину,
весь будешь ты в бензине
отмыть его нельзя:
так будь же ты мужчиной,
с Резиновою Зиной,
не спи а лучше бабу
живую ты найди!!!
на ней теплей и мягче
и ночью спится слаще,
когда рука на мягкой
на девичьей груди!
запомните мужчины,
не выручит резина
совет для одиноких
стеснительных мужчин
в хорошую погоду
сходите на природу
поедьте в город Сочи,
почувствуйте кураж,
в отеле не сидите
и прямиком идите
не дожидаясь ночи
вы на нудистский пляж!!!
ведь выбор там огромен,
там любят тех кто скромен
и девушку любую
зовите в свой отель
и тут горячий вечер
вам точно обеспечен
и мятою на утро окажется постель!
и вам нужна резина,
чтоб не было лишь сына

а надувную зину
верните в магазин!!!
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17k
SerGProS Acu900 19 минут назад
Это секс-кукла. Такие по цене новой иномарки продаются.
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5k
Алексей Васильев 52 минуты назад
Может его на самоизоляцию отправляют, вот и решил подготовиться.
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2k
Черчек Час назад
Дерзкая кража куклы из магазина для взрослых
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9k
Джон Уик Час назад
Очень ценный и актуальный трофей.
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