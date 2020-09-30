Дерзкая кража куклы из магазина для взрослых

Неизвестный мужчина похитил дорогостоящую куклу из магазина для взрослых. Кража оказалась запечатлена камерой наружного наблюдения, установленной рядом с торговой точкой.
Не дай Бог так оголодать!
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Был я и чёртом, и Богом.
Спрячь за высоким
Забором девчонку -
Выкраду вместе с забором.
Спрячь за высоким
Забором девчонку -
Выкраду вместе с забором. © Яшка "Цыган"
Резиновую Зину,
Резиновую Зину
В квартиру принесли.
Ах похититель Зины,
не будь таким разиней,
засунь её в корзину,
для грязного белья.
и не храни в машине
Резиновую Зину,
весь будешь ты в бензине
отмыть его нельзя:
так будь же ты мужчиной,
с Резиновою Зиной,
не спи а лучше бабу
живую ты найди!!!
на ней теплей и мягче
и ночью спится слаще,
когда рука на мягкой
на девичьей груди!
запомните мужчины,
не выручит резина
совет для одиноких
стеснительных мужчин
в хорошую погоду
сходите на природу
поедьте в город Сочи,
почувствуйте кураж,
в отеле не сидите
и прямиком идите
не дожидаясь ночи
вы на нудистский пляж!!!
ведь выбор там огромен,
там любят тех кто скромен
и девушку любую
зовите в свой отель
и тут горячий вечер
вам точно обеспечен
и мятою на утро окажется постель!
и вам нужна резина,
чтоб не было лишь сына
а надувную зину
верните в магазин!!!