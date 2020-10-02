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Магазинного вора потянуло на соленое

Магазинного вора потянуло на соленое (1 фото + 1 видео)

Автор:
02 октября 2020 08:15
Сообщество : Жить в России
Метки: видео   вор   воровство   кострома   кража   магазин   
951
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Зашедший вместе с девушками в магазин мужчина воспользовался моментом и украл с прилавка несколько банок с пивными закусками. Кражу запечатлела камера наблюдения.

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Метки: видео   вор   воровство   кострома   кража   магазин   
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16  комментариев
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20k
Рекламщик Час назад
Вот как надо воровать!
Ссылка youtu.be
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2k
АИД 8 минут назад
настоящий ворА! у слепой бабки семечки воровать, а потом "Прости меня, прости,
Мамуля мама мам"
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17k
Сергей Костюнин Полчаса назад
Это чего на 28-й секунде ?

Это чего на 28-й секунде ?
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4k
ГГалка Сергей Костюнин 18 минут назад
банка Шредингера)
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6k
Сгусток позитива Сергей Костюнин 10 минут назад
сбой в матрице
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1k
Mellivora 36 минут назад
Млядь, ворье одно кругом. Руки надо рубить.
Однако,хрен вам, воры наверху не будут так жестоки со своими младшими братьями.
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−16
Гиви 37 минут назад
Полупокер какой-то.
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22k
Григорий 40 минут назад
Не похоже, что девушки имеют отношение к краже. Скорее это его экспромт. Девушки ему еще за это такого спасибо скажут - прославились на весь интернет.
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186k
Северное сияние Час назад
Позорище! Насколько тупым и дебилом надо быть, чтобы в век, когда камеры наружки на каждом углу, там подставиться и заработать статью 158 УК РФ.
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33k
dima423 Час назад
как эти крысы заепали... вот чего у мусульман хорошо что таким питарасам руки отрубают)
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42k
SinigamiRuuk dima423 2 минуты назад
Что то не вижу одноруких азеров у нас на рынках.
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55
Никита Час назад
Знакомые девушки соучастницы кражи-пособники содействующие совершению преступления.
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