Магазинного вора потянуло на соленое

Зашедший вместе с девушками в магазин мужчина воспользовался моментом и украл с прилавка несколько банок с пивными закусками. Кражу запечатлела камера наблюдения.
Инцидент произошел в одном из магазинов в Костроме. Осуществить задуманное мужчине удалось благодаря знакомым девушкам, которые стояли возле кассы и отвлекали продавца.
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Мамуля мама мам"
Однако,хрен вам, воры наверху не будут так жестоки со своими младшими братьями.