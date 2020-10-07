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В Краснодаре разыскивают воровку, ловко спрятавшую товары под своим облегающим платьем

В Краснодаре разыскивают воровку, ловко спрятавшую товары под своим облегающим платьем (1 фото + 1 видео)

Автор:
07 октября 2020 08:05
Сообщество : Жить в России
Метки: видео   воровка   воровство   девушка   кража   краснодар   магазин   платье   
10460
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В одном из краснодарских супермаркетов девушка засунула мыло и несколько продуктов питания под своё облегающее платье, а затем спокойно покинула территорию торговой точки. Камеры наблюдения запечатлели момент кражи.

Источник:

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Метки: видео   воровка   воровство   девушка   кража   краснодар   магазин   платье   
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76  комментариев
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9k
Хью́берт 5 часов назад
Как правило воруют еду не от хорошей жизни.
Я не оправдываю её.
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7k
alex9845 5 минут назад
Банка между сисек явно проглядывется, просто продавец подумал что гусеница и не стал докапываться.
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2k
Дмитрий Тимофеев 12 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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87k
сапер Водичка 15 минут назад
Ну прям-таки какая-то ........
Ну прям-таки какая-то ........
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960
Zhenya Mrakobes 16 минут назад
В Краснодаре разыскивают воровку, ловко спрятавшую товары под своим облегающим платьем
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1k
Росомаха Полчаса назад
Молодца! Не то что цыгане в широких юбках....
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2k
mtonaka Полчаса назад
Босота, ёпты!
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21k
Inter 58 минут назад
боже какое дно, у них нет мозгов, чтобы камеры пропалить..
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7k
djinn Час назад
хорошо, но потом сжечь
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562
Villary Час назад
Ладно баба - дура, но её бойфренд должен же понимать, что их камеры палят!!
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1k
Isakov Sergey Villary 52 минуты назад
Вы считаете, что она должна "на дело" своего бойфренда брать, чтобы он просекал камеры и отвлекал персонал и посетителей?
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562
Villary Isakov Sergey 38 минут назад
Посмотрите внимательно, парень в чёрном работает с ней в паре. Может он и не бойфренд конечно, а просто соучастник, я не в курсе.
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94
Дмитрий Час назад
Это у нас национальная забава. В нашем маленьком городишке(названия говорить не буду) за год с небольшим больше сотни человек хочется сказать схвачено и отх.....но!!!!! Возрасты от годиков 4-5 до 80. Объяснения от самых наивных "думал, что ни кто не видит" до "адреналина не хватает в жизни", "во мне иногда просыпается клептоман"(дословно) или один особенно:"а я проверял как у вас СБ работает". Люди! Поднимайте головы! Сейчас в камерах все. Даже там, где выдумаете, что камер нет.
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123
Плюшкинь 2 часа назад
скорее всего под облегающим платьем что-то типа корсета с пустотами, да и бюстик возможно использует большой.

умело она это все придумала и изящно. А ведь снаружи только облегающее платье...
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−66
Mystic 2 часа назад
Практику единорос проходит, хороший будет политик.
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1k
Chris Taylor 2 часа назад
в шоу талантов ее!
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5k
Михаил Абель 2 часа назад
И на фуя тогда нужны эти камеры? Её на выходе уже должны были принять.
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94
Дмитрий Михаил Абель Час назад
Как тебе попроще объяснить. Например: есть камеры- нет охранника на выходе. Есть камеры- нет человека, который следит постоянно, т.е. находится у камер(и это чаще всего, по тому как магазины экономят на всем). То, что товар был похищен чаще всего узнают уже тогда, когда товар уже похищен. Т.е. кто то из продавцов, товароведов и т.д., при пересчете товара обнаруживает его недостачу. Тогда отсматривают камеры и если везет(когда более менее известен период пропажи), то находят злодея. Если срок пропажи неизвестен или например похитили более 40 суток от дня обнаружения, то найти кого то не возможно(камеры уже затерли это время) и т.п.
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253
Центаврианин 3 часа назад
Кормилицу подкармливает. К кассе уже ничего под юбкой не будет.
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39k
big_al 3 часа назад
а по стройматериалам она поможет?
а по стройматериалам она поможет?
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2k
Leo big_al 2 часа назад
Если бы они были в вагоне- то да.
Если бы они были в вагоне- то да.
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33k
Example 6.2.6 3 часа назад
В Краснодаре разыскивают воровку, ловко спрятавшую товары под своим облегающим платьем
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743
Ustas Tirex 3 часа назад
Ссылка youtu.be
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50
Valery 3 часа назад
почему я 50% видеороликов на фишках не могу смотреть?
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14k
Александр Valery 3 часа назад
Не много потерял...
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909
Шурман Valery 3 часа назад
С сафари уйди на мозилу и будет тебе счастье :)
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7k
Cornho Valery 3 часа назад
Ну, надо как-то собраться с духом, пересилить себя и заставить себя всё-таки посмотреть.
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7k
djinn Valery Час назад
выйди из АДка
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167
Оксид Бетона 3 часа назад
А куда она сервелат спрятала?
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7k
владимир Оксид Бетона 3 часа назад
А такие видео на других сайтах
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167
Оксид Бетона владимир 3 часа назад
Друг интересуется....
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