В Краснодаре разыскивают воровку, ловко спрятавшую товары под своим облегающим платьем

В одном из краснодарских супермаркетов девушка засунула мыло и несколько продуктов питания под своё облегающее платье, а затем спокойно покинула территорию торговой точки. Камеры наблюдения запечатлели момент кражи.
Воровка спрятала все трофеи под одеждой так, чтобы со стороны они были совершенно незаметны.
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Я не оправдываю её.
умело она это все придумала и изящно. А ведь снаружи только облегающее платье...