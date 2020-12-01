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Странное, но забавное развлечение компании друзей

Странное, но забавное развлечение компании друзей (1 фото + 1 видео)

Автор:
01 декабря 2020 09:34
Сообщество : Юмор
Метки: видео   дуэль   необычно   позитив   прикол   развлечение   юмор   
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На что только люди не идут, когда пытаются развлечь себя. Двое мужчин решили устроить между собой дуэль на ремнях с закрытыми глазами. Их приятель, наблюдавший за столь необычным развлечение, тоже взял в руки ремень и подшутил над "дуэлянтами".

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Метки: видео   дуэль   необычно   позитив   прикол   развлечение   юмор   
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5  комментариев
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126
Владимир 2 часа назад
Странное, но забавное развлечение компании друзей
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18k
SerGProS 41 минуту назад
Сразу видно - ни одного бати!У батиного ремня 1000 к меткости и самонаведение.
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9k
El Niño 42 минуты назад
Описание - полной фуфел. Это старый прикол на новый лад!

Ссылка youtu.be
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Алексей Час назад
Армейские ремни со звездой на бляхе в помощь! Веселее будет игра.
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1k
AmberFox 2 часа назад
Мазохисты не знают как развлечь себя.
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