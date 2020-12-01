Странное, но забавное развлечение компании друзей

На что только люди не идут, когда пытаются развлечь себя. Двое мужчин решили устроить между собой дуэль на ремнях с закрытыми глазами. Их приятель, наблюдавший за столь необычным развлечение, тоже взял в руки ремень и подшутил над "дуэлянтами".

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