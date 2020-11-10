«Доброе утро по-сибирски»: парень встретил рысь на своем подоконнике

Житель поселка Угдан Читинского района Забайкальского края Владимир Карпов выглянул в окно и увидел на своем подоконнике неожиданного гостя. Всё верно, за стеклом находилась самая настоящая рысь!
Парень запечатлел ещё юного хищника на видео, а затем позвонил в МЧС и вызвал специалистов для отлова животного.
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