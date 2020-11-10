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«Доброе утро по-сибирски»: парень встретил рысь на своем подоконнике

«Доброе утро по-сибирски»: парень встретил рысь на своем подоконнике (1 фото + 1 видео)

Автор:
10 ноября 2020 10:04
Сообщество : Животные
Метки: Забайкальский край   видео   встреча   животные   прикол   россия   рысь   
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Житель поселка Угдан Читинского района Забайкальского края Владимир Карпов выглянул в окно и увидел на своем подоконнике неожиданного гостя. Всё верно, за стеклом находилась самая настоящая рысь!

Источник:

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Метки: Забайкальский край   видео   встреча   животные   прикол   россия   рысь   
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8  комментариев
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891
BEZUMNAYA LO Полчаса назад
Сидела киса, никого не трогала, а он в МЧС сразу звонить стал.
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Владимир 43 секунды назад
Может вообще домашняя и слиняла, а теперь передумала )
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8k
ScorpionDS 46 секунд назад
Чего ему страшно? Это котенок, думаю можно было просто прогнать, даже взрослая особь вряд ли бы атаковала человека.
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2k
Fatima Habiba Минуту назад
Бедный котик
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31k
Nefrion 5 минут назад
Наверное от дома (из щелей окна) тепло идет, вот киса и решила погреться.
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Fat Lynx 15 минут назад
Нет, что бы кота погладить... сука, так он еще и МЧС вызвал!
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Alonso

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