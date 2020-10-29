Незаменимый помощник

Мужчина снял на видео своего молодого коллегу, который пытался намотать кабель на катушку не самым простым способом. Парень еще долго бы занимался этим делом, если бы к нему не подошел старший и опытный товарищ.
Мотай отсюда и до конца смены.
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