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Незаменимый помощник

Незаменимый помощник (1 фото + 1 видео)

Автор:
29 октября 2020 12:14
Сообщество : Юмор
Метки: видео   кабель   катушка   прикол   работник   юмор   
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Мужчина снял на видео своего молодого коллегу, который пытался намотать кабель на катушку не самым простым способом. Парень еще долго бы занимался этим делом, если бы к нему не подошел старший и опытный товарищ.

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Метки: видео   кабель   катушка   прикол   работник   юмор   
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7k
ЗА КИБЕРНЕТИКУ Час назад
психических отклонений нет,просто дурак
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Mibud 8 минут назад
готов что угодно делать, лишь бы ничего не делать. Коллеги тем временем уже все собрали и унесли, а я что? Я переноску собираю...
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20k
Сибиряк Полчаса назад
может он просто так день коротал
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144
.. Полчаса назад
он под спайсом что ли?
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122
Обратная сторона Луны 39 минут назад
Были у меня такие подсобники
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197
fda 43 минуты назад
На у что, солдат спит-служба идёт.
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6k
Фельдъегерь 52 минуты назад
я прямо так и слышу как мужик в конце видео говорит "понаберут дебилов... ААААА!"
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7k
diman02 Фельдъегерь 21 минуту назад
я думал мне показалось !
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1k
Vladimir Taranovich 59 минут назад
дайте ему 2 км кабеля намотать)))
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9k
Алексей Час назад
Еще бы немного и он провод переломил в одном месте постоянного сгиба
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