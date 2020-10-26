Ревнивая лама плюнула в туристку, которая не покормила её

В сафари-парке женщина решила покормить козу, которая подошла к машине. Стоящая неподалеку лама увидела это и эффектно выразила свое недовольство.
Лама обиделась на то, что угощение досталось козе, а не ей.
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