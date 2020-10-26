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Ревнивая лама плюнула в туристку, которая не покормила её

Ревнивая лама плюнула в туристку, которая не покормила её (1 фото + 1 видео)

Автор:
26 октября 2020 12:17
Сообщество : Животные
Метки: видео   животные   коза   лама   прикол   ревность   юмор   
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В сафари-парке женщина решила покормить козу, которая подошла к машине. Стоящая неподалеку лама увидела это и эффектно выразила свое недовольство.

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Метки: видео   животные   коза   лама   прикол   ревность   юмор   
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836
Никита 2 часа назад
Напомнило: Ложи верблюда!Ложись скотина кому говорят..."Джентльмены удачи"
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Slava Gvaberidze 2 минуты назад
Ахах...Да, они это любят))
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1k
Anatoly Tananykhin 10 минут назад
Новости из мира животных - лама приревновала козу и плюнула в свинью.
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18
Олег Час назад
Она по моему от плевка страшнее не стала.....
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