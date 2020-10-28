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Девушка не оценила розыгрыш со взбитыми сливками

Девушка не оценила розыгрыш со взбитыми сливками (1 фото + 1 видео)

Автор:
28 октября 2020 12:57
Сообщество : Юмор
Метки: взбитые сливки   видео   прикол   розыгрыш   юмор   
3893
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Парень решил подшутить над своей девушкой и попросил её выполнить простое на вид задание. Однако дьявол крылся в деталях.

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Метки: взбитые сливки   видео   прикол   розыгрыш   юмор   
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18  комментариев
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7k
Andrei 2 часа назад
Скажите, а в чём в принципе юмор в "шутках" со сливками?
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749
Геннадий Николаевич Казаков 15 минут назад
Я думал он за шленом полез!
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19k
Правдоруб 21 минуту назад
Он бы еще накончал бы на тарелку...
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14k
Yorge Правдоруб 10 минут назад
Отличная идея
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14k
Муки Псаки Полчаса назад
Постанова или нет - в любом случае потеха быдлятская.
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5k
Dima 46 минут назад
Я пошел за сливками...
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28k
Химический Али 53 минуты назад
Постанова. У неё вытянуты руки, работают плечи, а не бицепсы. После резкого снятия нагрузки руки просто поднялись бы вверх, а не согнулись в локтях. Только что на жене проверил, без сливок только.
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2k
portroy Химический Али Полчаса назад
Без сливок видать не работает))))
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6k
kaboza Час назад
тарелку фарфорову надо, а не лепешку...драматичней былобы
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17k
anpetrof Час назад
Рискует проснуться, политый зелёнкой
...
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29k
Лесли 🥰 Час назад
А я не поняла в чем прикол?
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2k
Ilya Volodin Лесли 🥰 Час назад
Прикол в том, что человек не может остановить руку после того как резко снимается нагрузка с бицепса.
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30k
Опаньки 2 часа назад
за постановы нужно уже к ответственности привлекать
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7k
Владимир 2 часа назад
Да ну, выглядит как постановка. С чего это у нее руки только в локтях согнулись, но и не попытались подняться вверх и предплечья?
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71k
Я Только спросить. 2 часа назад
Молодежь - думаю помирятся..
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1k
Заряд бодрости 2 часа назад
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