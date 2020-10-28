Девушка не оценила розыгрыш со взбитыми сливками

Парень решил подшутить над своей девушкой и попросил её выполнить простое на вид задание. Однако дьявол крылся в деталях.
Оригинальная шутка, из-за которой приколист наверняка спал несколько дней один на диване.
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Метки: взбитые сливки видео прикол розыгрыш юмор
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