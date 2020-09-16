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Мужчина "заминировал" пол в магазине

Мужчина "заминировал" пол в магазине (1 фото + 1 видео)

Автор:
16 сентября 2020 08:59
Сообщество : Жить в России
Метки: miner   видео   люди   магазин   мина   пенза   
674
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Установленная в магазине в Пензе камера наблюдения запечатлела пенсионера, который оставил своеобразную "противопехотную мину" на полу. Оставшийся незамеченным пожилой мужчина спокойно покинул торговую точку, а снаряд стал дожидаться своей жертвы.

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Метки: miner   видео   люди   магазин   мина   пенза   
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15  комментариев
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25k
Игорь 56 минут назад
Оно, конечно, может быть и смешно когда тебе 15-20 лет. Но живя 5 десяток мне уже крайне печально что люди в основной своей сути - обычные скоты. Возможно даже средневековые или даже всякие викинги были скотами меньше, потому что не пытались строить из себя цивилизованного человека.
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samsr 7 минут назад
"Мина" сработала, когда продавец решил вошел в торговый зал"- что?
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11k
Alex samsr 5 минут назад
решил вошёл, а не вошёл бы не решил, чо нипанятно?
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17k
Аня 16 минут назад
Слава богу не посмотрела, комментариев хватило
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9k
El Niño 24 минуты назад
Противопехотная. Старый диверсант знает своё дело!
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6k
sumrаknn 37 минут назад
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Внимание, нижеследующий текст может быть опасен для психического здоровья!
18+ Внимание, нижеследующий текст может быть опасен для психического здоровья!
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117
Родион Виштак 40 минут назад
Мужчина "заминировал" пол в магазине
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27k
Alex 44 минуты назад
Старый засранец
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