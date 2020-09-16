Мужчина "заминировал" пол в магазине

Установленная в магазине в Пензе камера наблюдения запечатлела пенсионера, который оставил своеобразную "противопехотную мину" на полу. Оставшийся незамеченным пожилой мужчина спокойно покинул торговую точку, а снаряд стал дожидаться своей жертвы.
"Мина" сработала, когда продавец решил вошел в торговый зал
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