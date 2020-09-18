Скандалистку спустили с небес на землю

Женщина, которую по какой-то причине не хотели пускать в магазин, почувствовала свою безнаказанность и пнула тележку одного из покупателей. Ответ скандалистке не заставил себя долго ждать.
Инцидент произошел в Чили
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