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Скандалистку спустили с небес на землю

Скандалистку спустили с небес на землю (1 фото + 1 видео)

Автор:
18 сентября 2020 12:50
Метки: видео   инцидент   конфликт   магазин   скандал   тележка   чили   
970
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Женщина, которую по какой-то причине не хотели пускать в магазин, почувствовала свою безнаказанность и пнула тележку одного из покупателей. Ответ скандалистке не заставил себя долго ждать.

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Метки: видео   инцидент   конфликт   магазин   скандал   тележка   чили   
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8  комментариев
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8k
Алексей 55 минут назад
Накрыть ее этой тележкой и встать сверху
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332
Денис Климанов Алексей 43 минуты назад
Маловата тележка будет...
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1k
Скальпы Гуронов 4 минуты назад
Женщинам пора понять, что женщин нельзя бить пока они ведут себя, как женщины, а не как бешеные обезьяны...
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40k
zloykoyot 8 минут назад
Плюха звонкая прилетела, пять с плюсом)))
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76
чокнутый 14 минут назад
задавил
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9k
Vanysha Полчаса назад
Заслужила - получи!
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57k
Доктор Джонс Полчаса назад
Горячие чилийские парни...
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18k
Батончик с маком 51 минуту назад
сумо однако
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