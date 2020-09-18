Скандалистку спустили с небес на землю

Я из России, но русских туристов не люблю

Блогер разоблачила идеальные кадры из соцсетей, показав типичные...

Пьяных россиянок в Турции отвезли в полицию после броска тапками в...

Картинки с надписями, открытки и скрины из коллекции Ч 2

Эльвира — Повелительница тьмы, красавица, именинница

Велосипедист попал в "ДТП" и заявил в полицию, что его сбила машина

Прикольные и смешные картинки

Почему у многих немецких офицеров все лицо было в шрамах после...

Что за штука: самые странные находки

Бывший космонавт рассказал о совете Гагарина после первого полета

Псу пришлось пойти на хитрость, чтобы пройти мимо грозного кота

14 непопсовых сооружений, способных удивить необычными...

История Москвич-2140 SL: за что завод заплатил американцам 80 000...

Как правильно колотить грушу

Самые странные опции в ретро-автомобилях

Военный оборудовал жилище в заброшенном военном городке и живет...

Президент Гвинеи рассердился на министра труда и избил его прямо...