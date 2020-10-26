Грабитель застал врасплох репортера аргентинского телеканала

Во время прямого эфира репортер аргентинского телеканала внезапно лишился своего смартфона. Грабитель подбежал к журналисту и вырвал гаджет у него из рук.
Репортер попытался догнать преступника, но тот скрылся в подворотне. Мужчина прекратил преследование и обратился в полицию.
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