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Грабитель застал врасплох репортера аргентинского телеканала

Грабитель застал врасплох репортера аргентинского телеканала (1 фото + 1 видео)

Автор:
26 октября 2020 09:36
Сообщество : Криминал
Метки: видео   вор   воровство   кража   репортер   телефон   
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Во время прямого эфира репортер аргентинского телеканала внезапно лишился своего смартфона. Грабитель подбежал к журналисту и вырвал гаджет у него из рук.

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Метки: видео   вор   воровство   кража   репортер   телефон   
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4  комментария
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19k
Батончик с маком Час назад
у нас тоже есть районы в которых не надо мобилой размахивать
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Frank Borman Полчаса назад
Уличная прихватизация, она такая. Кто быстрее бегает, того и гаджет.
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