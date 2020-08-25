Кот-«клептоман» тащит в дом хозяина всё, что плохо лежит

Преступные похождения домашнего питомца, каждый раз возвращающегося с прогулки с «непустыми зубами», были опубликованы его хозяином в интернете.



Со слов автора видеоролика, одна из жертв ограбления на днях поймала вороватого кота на месте преступления и запечатлела его во время выноса носочного изделия.



Впрочем хозяин Джакса вернул все похищенные вещи их законным владельцам, но тем не менее, не в силах остановить преступную деятельность кошачьего воришки.