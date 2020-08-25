Кот-«клептоман» тащит в дом хозяина всё, что плохо лежит

Проживающий в США кот по кличке Джакс прославился в сети благодаря своему криминальному таланту. Домашний питомец очень часто возвращался с прогулки с предметами одежды в зубах, чем немало удивлял хозяина. Преступные похождения кота оказались запечатлены камерой наблюдения.
Преступные похождения домашнего питомца, каждый раз возвращающегося с прогулки с «непустыми зубами», были опубликованы его хозяином в интернете.
Со слов автора видеоролика, одна из жертв ограбления на днях поймала вороватого кота на месте преступления и запечатлела его во время выноса носочного изделия.
Впрочем хозяин Джакса вернул все похищенные вещи их законным владельцам, но тем не менее, не в силах остановить преступную деятельность кошачьего воришки.
Со слов автора видеоролика, одна из жертв ограбления на днях поймала вороватого кота на месте преступления и запечатлела его во время выноса носочного изделия.
Впрочем хозяин Джакса вернул все похищенные вещи их законным владельцам, но тем не менее, не в силах остановить преступную деятельность кошачьего воришки.
Источник:
Ссылки по теме:
- Смелый пес прогнал забравшихся в дом старушки воришек
- Дерзкая кража продуктов из холодильника
- Мотоциклист помог стащившему бюстгальтер коту пересечь дорогу
- Самая дерзкая кража 2019 года
- Кот притворился спящим и ловко выкрал еду у хозяйки
0
Новости партнёров
Загрузка...