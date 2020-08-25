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Сообщество Без кота и жизнь не та 615 постов • 316 подписчиков подписаться
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Кот-«клептоман» тащит в дом хозяина всё, что плохо лежит

Кот-«клептоман» тащит в дом хозяина всё, что плохо лежит (1 фото + 1 видео)

Автор:
25 августа 2020 08:57
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: видео   вор   воровство   животные   кот   кража   прикол   
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Проживающий в США кот по кличке Джакс прославился в сети благодаря своему криминальному таланту. Домашний питомец очень часто возвращался с прогулки с предметами одежды в зубах, чем немало удивлял хозяина. Преступные похождения кота оказались запечатлены камерой наблюдения.

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Метки: видео   вор   воровство   животные   кот   кража   прикол   
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2  комментария
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14k
Anna 2 часа назад
походу цыгане в роду были
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36k
FoxGen 2 часа назад
Прапорщик реинкарнировал.
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