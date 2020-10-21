Брюс Уиллис вернулся к роли «Крепкого орешка» для рекламного ролика

Актер Брюс Уиллис вернулся к роли полицейского Джона Маклейна из серии фильмов «Крепкий орешек» (Die Hard) для рекламы аккумуляторов одноименного бренда. Опубликованный в сети двухминутный ролик полон отсылок к культовым фильмам и здорово передает их атмосферу. Кроме того, в ролике снялись и другие актеры из «Крепкого орешка».

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