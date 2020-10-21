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Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 4272 поста • 607 подписчиков подписаться
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Брюс Уиллис вернулся к роли «Крепкого орешка» для рекламного ролика

Брюс Уиллис вернулся к роли «Крепкого орешка» для рекламного ролика (1 фото + 1 видео)

Автор:
21 октября 2020 08:29
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: брюс уиллис   видео   знаменитости   крепкий орешек   прикол   реклама   
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Актер Брюс Уиллис вернулся к роли полицейского Джона Маклейна из серии фильмов «Крепкий орешек» (Die Hard) для рекламы аккумуляторов одноименного бренда. Опубликованный в сети двухминутный ролик полон отсылок к культовым фильмам и здорово передает их атмосферу. Кроме того, в ролике снялись и другие актеры из «Крепкого орешка».

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Метки: брюс уиллис   видео   знаменитости   крепкий орешек   прикол   реклама   
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PbIBOK 2 часа назад
Этот фильм надо посмотреть...
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500
Алексей Час назад
да... за такую рекламу, я бы в магазине посмотрел на эту штуку...
куплю все равно какой-нибудь cene или что там сейчас корейское. с высоким пусковым током. потому что в Новосибе, зимой бывает и ниже -30, и акб или пустит, или нет.
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