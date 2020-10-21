Брюс Уиллис вернулся к роли «Крепкого орешка» для рекламного ролика

Актер Брюс Уиллис вернулся к роли полицейского Джона Маклейна из серии фильмов «Крепкий орешек» (Die Hard) для рекламы аккумуляторов одноименного бренда. Опубликованный в сети двухминутный ролик полон отсылок к культовым фильмам и здорово передает их атмосферу. Кроме того, в ролике снялись и другие актеры из «Крепкого орешка».
В рекламного ролике присутствуют субтитры на английском языке. Если вы не знаете язык, не забудьте включить автоматический перевод субтитров на русский.
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куплю все равно какой-нибудь cene или что там сейчас корейское. с высоким пусковым током. потому что в Новосибе, зимой бывает и ниже -30, и акб или пустит, или нет.