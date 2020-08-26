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Когда твоя семья узнает, что ты богат

Когда твоя семья узнает, что ты богат (1 фото + 1 видео)

Автор:
26 августа 2020 08:49
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: видео   знаменитости   крис такер   прикол   родственники   семья   юмор   
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Американский комедийный актёр и стендап-комик Крис Такер рассказал, как его семья отреагировала на то, что он преуспел в кино и разбогател.

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Метки: видео   знаменитости   крис такер   прикол   родственники   семья   юмор   
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8  комментариев
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3k
ride 2 часа назад
Поэтому лучше никому ничего не рассказывать
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31k
Андрей Бертон 40 минут назад
Прибегает муж домой и с порога кричит жене:
- Жена, собирай вещи, я миллион баксов выиграл!
- А какие собирать, для моря или для Парижа?
- Все собирай! И провалаливай к своей мамочке!
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3k
Dema Час назад
Когда твоя семья узнает, что ты богат
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6k
Михаил Филиппов 2 часа назад
А это не про его судьбу еще сняли сериал Все любят Криса?
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2k
Max Lu Михаил Филиппов 2 часа назад
вот это было бы интересно. никогда не подумал бы
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Михаил Филиппов Max Lu 2 часа назад
да там про детство негритенка криса как писали будущего комика известного. посомтрите. очень прикольно. Очень хорошо менталитет тех годов раскрывает
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Михаил Филиппов Max Lu 2 часа назад
пардон! все ненавидят криса.. перевод от кураж бомбей.
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Max Lu Михаил Филиппов 2 часа назад
я знаю этот сериал, просто не думал что он про этого актёра
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