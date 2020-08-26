Когда твоя семья узнает, что ты богат

Американский комедийный актёр и стендап-комик Крис Такер рассказал, как его семья отреагировала на то, что он преуспел в кино и разбогател.
Отличный комедийный актер! Жаль только, что в последние годы почти не снимается.
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