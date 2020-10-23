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"У меня надета маска": Конфликт кондуктора и пассажирки троллейбуса

"У меня надета маска": Конфликт кондуктора и пассажирки троллейбуса (1 фото + 1 видео)

Автор:
23 октября 2020 10:58
Сообщество : Пандемия
Метки: видео   кондуктор   конфликт   маска   пандемия   троллейбус   украина   херсон   
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В украинском городе Херсон пассажир троллейбуса запечатлел словесную перепалку кондуктора и женщины, которая отказывалась надеть маску на лицо. На требование кондуктора надеть средство индивидуальной защиты женщина отвечала, что уже сделала это и демонстрировала маску на своей голове.

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Метки: видео   кондуктор   конфликт   маска   пандемия   троллейбус   украина   херсон   
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11  комментариев
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2k
александр 2 часа назад
задолбали уже всех масками, вирус они не остановят, уже практика показала.
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2k
Дмитрий Маликов александр 2 часа назад
Конечно не остановят, если их носить как шапочки или как лифчик для подбородка.
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2k
Semen Полчаса назад
Забавно)))... Я лично маску видел. Если бы у кондуктора и недомужика (который чет там подкоментивал), было бы больше ума, они бы больше своей маской были бы озабочены, а не с желанием покудахтать на человека имеющего СВОЕ МНЕНИЕ!
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56k
Viktor Полчаса назад
Тупая, конфликтная курица! С такими надо поступать как в ролике (был тут часа три назад)!
Ссылка www.youtube.com
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10k
Человек Хороший Полчаса назад
Капельку мокроты от чихания маска задержит, но влага со временем на маске высохнет, и освобождённый вирус попав во внутреннюю питательную среду через поры маски,влетит в лёгкие. И не просто влетит. Когда вы дышите без маски, то скорость потока, который вы засасываете в лёгкие, не велика. Но когда вы загораживаете этот поток маской и, создавая в лёгких большое разряжение, стараетесь прососать воздух через её поры, то уменьшение сечения потока резко увеличит его скорость, а скорость резко увеличит напор,котоым воздух будет толкать вирус в ваши лёгкие. Это элементарная аэродинамика.Если учесть способность вируса проникать через незащищённые глаза,то бесплезность маски становится очевидной.К тому же недостаток свежего воздуха и постоянное самоотравление СО2 ,от выдыхания,ведёт к снижению умственных способностей и наступления раннего Альцгеймера.Так просходит естественный отбор.
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2k
Rodaslav Час назад
Хы, дык хохлы все на голову тянут, то кастрюли, вместо того, чтобы в них борщ варить, вот маски теперь... А еще одного знаю, тот голову свиную натянул и фото сессию устроил. ДБ...
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25k
Игорь Час назад
У меня тоже была такая идея. Сказано - носить маски но не сказано где, ношу в кармане, не всегда прокатывает тогда нацепить как тётка и отипитесь. Но я человек не очень конфликтный и не люблю вот так гавкать особенно на тёток. Ещё у меня слова быстро заканчиваются, когда упираюсь просто в клиническую тупость и синдромы вахтёров.
Поэтому надеваю, чтоб заткнулись. Да ещё же эти уроды (кассиры, кондуторы, т.е. - вахтёры) спецом делают так чтоб ты выглядел идиотом,
а это просто смешно получается - идиоты хотят чтоб умные не выделялись и были как все.
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4k
Александр Иванов 2 часа назад
Молодец женщина! Потроллила терпил!
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769
AGold 2 часа назад
так правильно
так правильно
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