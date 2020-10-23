"У меня надета маска": Конфликт кондуктора и пассажирки троллейбуса

В украинском городе Херсон пассажир троллейбуса запечатлел словесную перепалку кондуктора и женщины, которая отказывалась надеть маску на лицо. На требование кондуктора надеть средство индивидуальной защиты женщина отвечала, что уже сделала это и демонстрировала маску на своей голове.
Масочные войны продолжаются
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Поэтому надеваю, чтоб заткнулись. Да ещё же эти уроды (кассиры, кондуторы, т.е. - вахтёры) спецом делают так чтоб ты выглядел идиотом,
а это просто смешно получается - идиоты хотят чтоб умные не выделялись и были как все.