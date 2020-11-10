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Сообщество Жить в России 3658 постов • 674 подписчика подписаться
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Мужчина чуть не погиб из-за выпавшей с 14 этажа оконной рамы со стеклом

Мужчина чуть не погиб из-за выпавшей с 14 этажа оконной рамы со стеклом (1 фото + 1 видео)

Автор:
10 ноября 2020 08:09
Сообщество : Жить в России
Метки: видео   воронеж   люди   окно   падение   повезло   прохожий   
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Во дворе одного из домов в Воронеже из окна 14 этажа вывалилась рама со стеклом и чуть не упала на голову случайного прохожего, стоявшего на тротуаре. Камера уличного видеонаблюдения запечатлела момент падения.

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Метки: видео   воронеж   люди   окно   падение   повезло   прохожий   
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9  комментариев
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670
Victor Полчаса назад
и кубок "стальные яйца" переходит мужчине с телефоном
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13k
Егор 14 минут назад
Пошел покупать лотерейный билет.
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5k
JACKAL Полчаса назад
Мужчина чуть не погиб из-за выпавшей с 14 этажа оконной рамы со стеклом
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2k
SSD 41 минуту назад
Помню в Москве какой то "самоубийца" на пешехода упал и убил его, а сам выжил. Вообще, рядом с домом стоять опасно. У нас сейчас так строят, что порой, пытаясь дома картину повесить, кирпич облицовочный вылетает))) Ну и мусор в окно - никто не отменял) Лучше подальше стоять...
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9k
Karelian SSD Полчаса назад
Точно в Москве, а не в Питере?


Михайл Веллер.
ПАДЕНИЕ С ВЫСОТЫ

Девочке было семнадцать лет, и у нее первая любовь. А кругом весна, все трепещет, цветет и распускается. Белые ночи: крылья мостов и романтические мечты и клятвы.
А он, как водится, подлец. Он ее обманывает, он ее бросает.
Столкновение неземного чувства с низменной реальностью вообще болезненно. Цветок сорван, крылья поломаны, идеал поруган. Где же обещанное счастье: жить незачем.
И следуя стезей своей великой трагической любви, это бедное юное создание решает покончить счеты с проклятой жизнью. Обычная, к прискорбию, история.
Но технические детали всегда связаны с неудобствами в проработке. Стреляться нечем, ядов нет, резать вены неприятно и спасти могут, вешаться неэстетично - мерзкое это зрелище.
И вот, когда дома никого нет, она одевается как при первом свидании, выпивает бокал вина, оставляет предсмертную записку, и - распахивает окно...
И, прижимая к груди его фотографию, бросается вниз.
Шестой этаж!
Там внизу бабушка в булочную за хлебцем шла. Так она даже охнуть не успела. Перелом шейных позвонков. Голова буквально меж ребер всунулась, как у черепахи. Сходила за хлебцем.
Под ноги смотрела, вот и дошаркалась. Как эта сторона улицы перестал быть наиболее опасна при артобстреле, так она сверху напасти и не ждала. Ветеран блокады.
А девица с бабушки свалилась на газон. Все повреждений - перелом ключицы. Даже сотрясения не получила - организм молодой, упругий. Своими ногами в скорую села.
Вот такой закон природы: влюбляются одни, а отдуваются другие. Но надо ж смотреть, куда ты падаешь! Тут бутылку в форточку выкинут, и то вечно кому-нибудь по кумполу угодят, а то - шестьдесят кило в свободном полете; оружие возмездия. Романтики...
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7k
Cornho SSD 2 минуты назад
"Пытаясь картину повесить, кирпич вылетает." Ничего не смущает в этой фразе?
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10k
Taximaxi 42 минуты назад
Реклама пластиковых окон?
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754
Николай Пасеко Taximaxi Полчаса назад
там створка от раздвижной алюминиевой рамы. Выпадают часто, при шквалистых ветрах. Для минимизации таких случаев, на створках есть боковые упоры, которые нужно смещать после монтажа - они как бы заклинивают створку и не дают ей выпасть ( если конечно смонтировали раму правильно). Но при шквалистых ветрах, лучше держать створки закрытыми
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