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Танец на пилоне с болезненным, но эффектным финалом

Танец на пилоне с болезненным, но эффектным финалом (1 фото + 1 видео)

Автор:
13 октября 2020 10:34
Сообщество : Юмор
Метки: видео   неудача   падение   пилон   прикол   танец   фейл   
3662
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Девушка решила запечатлеть своё выступление на пилоне, но что-то пошло не так. Она выломала закрепленный шест и упала возле стены.

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Метки: видео   неудача   падение   пилон   прикол   танец   фейл   
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24  комментария
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4k
SuperTroll 2 часа назад
Я вот чет не пойму, эти шесты тупо в распор ставят, на резьбе выкручивая упоры?! Там же надо анкерными болтами и к полу и потолку фигачить, что бы коровушки на них вертеться могли, не?
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1k
Кер Реев Полминуты назад
Танец на пилоне с болезненным, но эффектным финалом
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12k
DjnZ 5 минут назад
Девушка крепка, а шест халтурно закреплен.
Может это как раз приемка работ. т.к. дама не по форме одета.
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3k
Шилов 12 минут назад
У кого то ещё осталось какое чувство такта ииощущение, что постить чужие неудачи не совсем корректно? Ну вот так, по человечески? Это действительно смешно, когда другому человеку плохо?
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1k
fraxinus 16 минут назад
Хочу такое зеркало. Чтоб разбилось и порезов не было.
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87k
сапер Водичка Полчаса назад
Танец на пилоне с болезненным, но эффектным финалом
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41k
Цыц тут у меня 40 минут назад
это шест, а вот что говорит про пилон википедия https://ru.wikipedia.org/wiki/Пилонhttps://ru.wikipedia.org/wiki/Пилон
ЗЫ. Да, я зануда, извините.
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7k
Kim Martynov 44 минуты назад
это ей не голубцы крутить!
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11k
Telar Gouroi 45 минут назад
Кот как бы говорит :"А я предупреждал, предупреждааал"
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8k
Rihovich 56 минут назад
Ну, допустим, барышня не рассчитала нагрузку на пилон, или пилон был очень халтурно закреплён, да не важно! [мат] happens! Но зачем это в сеть выкладывать??
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27k
lem02 56 минут назад
Хороша кобылица...
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9k
Олегbl4 Час назад
Теперь семь лет пилона не видать.
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1k
Роман Гамзалиев Час назад
Ну по крайне мере без истерик и слез , а так в этом деле это обычное дело...
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9k
Lexx 2 часа назад
кот недоволен
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29k
Опаньки 2 часа назад
какой танец, такой и финал ((
ни одна мышца в моем орХанизЬме не впечатлена
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7k
Фантом 2 часа назад
типичная беда у этих шестов
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