Танец на пилоне с болезненным, но эффектным финалом

Девушка решила запечатлеть своё выступление на пилоне, но что-то пошло не так. Она выломала закрепленный шест и упала возле стены.
Нетерпеливым смотреть с 0:40
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Может это как раз приемка работ. т.к. дама не по форме одета.
ЗЫ. Да, я зануда, извините.
ни одна мышца в моем орХанизЬме не впечатлена