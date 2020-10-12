Смелый мальчик бросился на вооруженных преступников, чтобы защитить свою маму

В обычное сентябрьское утро четверо вооружённых грабителей ворвались в дом американского семейства и начали угрожать владелице жилища. Установленная на территории дома камера наблюдения запечатлела юного члена семьи, который самоотверженно бросился защищать свою маму.
Инцидент произошел 30 сентября в городе Саут-Бенд. Во время вооруженного налета никто не пострадал.
Сейчас преступников ищет полиция.
Сейчас преступников ищет полиция.
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