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Сообщество Жизнь в США 460 постов • 193 подписчика подписаться
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Смелый мальчик бросился на вооруженных преступников, чтобы защитить свою маму

Смелый мальчик бросился на вооруженных преступников, чтобы защитить свою маму (1 фото + 1 видео)

Автор:
12 октября 2020 10:25
Сообщество : Жизнь в США
Метки: видео   дети   мальчик   мама   ограбление   сша   
583
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В обычное сентябрьское утро четверо вооружённых грабителей ворвались в дом американского семейства и начали угрожать владелице жилища. Установленная на территории дома камера наблюдения запечатлела юного члена семьи, который самоотверженно бросился защищать свою маму.

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Метки: видео   дети   мальчик   мама   ограбление   сша   
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4  комментария
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390
Никита 2 часа назад
Вспомнил кавалера "Ордена Мужества" семилетнего Женю Табакова,ученика 2-го класса Ногинской средней школы №83,который погиб защищая свою 12-летнию сестру от насильника.
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180
чокнутый Час назад
тут давеча произошел вообще вопиющий случай, "офицер жандармерии" России проник в дом, попытался изнасиловать женщину, 11 летний мальчик за нее заступился, и был избит и износилован сотрудником нацгвардии Россиии
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180
чокнутый Час назад
даю ссылочку для урапатриотов
https://news.rambler.ru/crime/44968675-ne-trogay-mamu-rosgvardeets-iznasiloval-malchika-v-permi/?from=transformer_menu_readalsohttps://news.rambler.ru/crime/44968675-ne-trogay-mamu-rosgvardeets-iznasiloval-malchika-v-permi/?from=transformer_menu_readalso
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18k
Слепой Пью 2 часа назад
Вот рупь за сто - облезьяны грабили, молодые мартышки.
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