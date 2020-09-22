Забери столько, сколько сможешь ухватить

Мальчик решил испытать удачу на аттракционе, в котором человек выступает в роли клешни игрового автомата "Хватайка". Дорвавшийся до халявы мальчуган применил тактику и показал, на что способен.
Ох уж эти аттракционы жадности
Источник:
Ссылки по теме:
- Опыт — это бесценно! Противостояние мальчика против лопаты
- Маленькую девочку не пустили на аттракцион, но её папа нашел выход из ситуации
- С детьми всегда надо быть начеку!
- Будущая звезда мирового гольфа
- Маленький рыбак поймал на удочку рыбу размером с самого с себя
29
Понравилось29
Новости партнёров
Загрузка...