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Забери столько, сколько сможешь ухватить

Забери столько, сколько сможешь ухватить (1 фото + 1 видео)

Автор:
22 сентября 2020 12:22
Сообщество : Юмор
Метки: автомат с игрушками   аттракцион   видео   дети   мальчик   повезло   прикол   
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Мальчик решил испытать удачу на аттракционе, в котором человек выступает в роли клешни игрового автомата "Хватайка". Дорвавшийся до халявы мальчуган применил тактику и показал, на что способен.

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Метки: автомат с игрушками   аттракцион   видео   дети   мальчик   повезло   прикол   
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5  комментариев
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11k
Объект реальности Час назад
Ах ты ж хитрая жопа.
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Александр Зотов 6 секунд назад
хитрожопый хунхузёнок
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57k
Доктор Джонс 22 минуты назад
Ссылка www.youtube.com
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22k
Павел Плеханов Час назад
Весьма позитивный пацан :)
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