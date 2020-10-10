Отличный социальный ролик ).

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Дмитрий
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Дмитрий
10 октября 2020 21:17
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Дмитрий
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29k
Опаньки
4 часа назад
чувствуется в этом некий политический призыв, взять в руки пакеты и ...
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Schandmaul
Опаньки
3 часа назад
эдак можно и в мультике про кота Леопольда политический призыв найти
6
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18k
Виталий Касандров
2 часа назад
Таки по польски не разбавляю но мне показалось что фраза где перевод будешь белой вороной явно слышится буде паршвой овцой .
Хрен этих поляков знает весьма консервативная и придурошная нация но у нас всем до лампочки, самый повернутый шизик и бровью не поведет если кто за своим псом начнет говно собирать .
2
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unholycorpse
Виталий Касандров
18 минут назад
черной овцой.
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SERGADJ
2 часа назад
Курвы!
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32k
Андрей Бертон
3 часа назад
Окончание неожиданно.
Заболбали эти сабочатники все парки загажены. Хочу утром на работу через центральный парк, сабочатников полно. Я уже молчу что они срут под деревьями и на газонах, но на аллеях, на плитке! Насрали и с невозмутимой рожей пошли дальше. Хочется взять то что они оставили и в рожу кинуть.
6
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Mamin Sibiriak
Андрей Бертон
3 часа назад
Что мешает? Возьми и кинь. Жмёт очко - песдуй молча.
-3
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Frank Borman
4 часа назад
Пся крев! Стыд!
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Хрен этих поляков знает весьма консервативная и придурошная нация но у нас всем до лампочки, самый повернутый шизик и бровью не поведет если кто за своим псом начнет говно собирать .
Заболбали эти сабочатники все парки загажены. Хочу утром на работу через центральный парк, сабочатников полно. Я уже молчу что они срут под деревьями и на газонах, но на аллеях, на плитке! Насрали и с невозмутимой рожей пошли дальше. Хочется взять то что они оставили и в рожу кинуть.