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Отличный социальный ролик

Отличный социальный ролик (1 видео)

Автор:
10 октября 2020 21:17
Сообщество : Юмор
Метки: правильно   прикол   убери   юмор   

Отличный социальный ролик ).

Дмитрий

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Метки: правильно   прикол   убери   юмор   
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10  комментариев
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29k
Опаньки 4 часа назад
чувствуется в этом некий политический призыв, взять в руки пакеты и ...
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9k
Schandmaul Опаньки 3 часа назад
эдак можно и в мультике про кота Леопольда политический призыв найти
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18k
Виталий Касандров 2 часа назад
Таки по польски не разбавляю но мне показалось что фраза где перевод будешь белой вороной явно слышится буде паршвой овцой .
Хрен этих поляков знает весьма консервативная и придурошная нация но у нас всем до лампочки, самый повернутый шизик и бровью не поведет если кто за своим псом начнет говно собирать .
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114
unholycorpse Виталий Касандров 18 минут назад
черной овцой.
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4k
SERGADJ 2 часа назад
Курвы!
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32k
Андрей Бертон 3 часа назад
Окончание неожиданно.
Заболбали эти сабочатники все парки загажены. Хочу утром на работу через центральный парк, сабочатников полно. Я уже молчу что они срут под деревьями и на газонах, но на аллеях, на плитке! Насрали и с невозмутимой рожей пошли дальше. Хочется взять то что они оставили и в рожу кинуть.
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29k
Mamin Sibiriak Андрей Бертон 3 часа назад
Что мешает? Возьми и кинь. Жмёт очко - песдуй молча.
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2k
Frank Borman 4 часа назад
Пся крев! Стыд!
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