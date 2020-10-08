Вас заметили: оригинальный собачий пункт наблюдения за чужаками

Хозяева двух любопытных собак прорезали в заборе специальные дырки, чтобы питомцы могли в любой момент посмотреть, что происходит за их территорией.
Теперь мохнатые шпионы в курсе всех событий за забором и "всегда остаются" инкогнито.
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