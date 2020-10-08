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Вас заметили: оригинальный собачий пункт наблюдения за чужаками

Вас заметили: оригинальный собачий пункт наблюдения за чужаками (1 фото + 1 видео)

Автор:
08 октября 2020 13:00
Сообщество : Животные
Метки: видео   животные   забор   позитив   прикол   собаки   юмор   
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Хозяева двух любопытных собак прорезали в заборе специальные дырки, чтобы питомцы могли в любой момент посмотреть, что происходит за их территорией.

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Метки: видео   животные   забор   позитив   прикол   собаки   юмор   
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