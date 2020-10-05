Один из самых смешных и нелепых автоголов 2020 года

Игрок «Риеки» побежал дальше и ударил по воротам. Мяч попал в перекладину, но к его счастью к воротам подбежал игрок «Копенгагена» Петер Анкерсен. Мяч рикошетом от него влетел в ворота. Гол стал единственным в матче.