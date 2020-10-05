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Один из самых смешных и нелепых автоголов 2020 года

Один из самых смешных и нелепых автоголов 2020 года (1 фото + 1 видео)

Автор:
05 октября 2020 12:02
Сообщество : Спорт
Метки: автогол   видео   прикол   спорт   фейл   футбол   юмор   
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В матче Лиги Европы «Копенгаген» - «Риека» произошел один из самых комичных автоголов 2020 года. Игрок «Копенгагена» Виктор Нельссон срубил соперника в центре поля, однако судья разрешил продолжить игру. Он начал преследовать подобравшего мяч футболиста «Риеки» Франко Андрияшевича, но его остановил одноклубник Рагнар Сигурдссон. Дальше произошло самое интересное.

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Метки: автогол   видео   прикол   спорт   фейл   футбол   юмор   
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6  комментариев
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60k
Gogaren_3Meu 2 часа назад
с такими защитниками сопернику нападающие не нужны
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4k
Дмитрий 45 секунд назад
По сути он не виноват, выглядит конечно смешно но вины его тут нет.
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1k
andreas 14 минут назад
ну бывает , что тут...
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16k
Lunatic Asylum Полчаса назад
И тут Кепа Арисабалага и Линделёф говорят: Вот смотрите. Есть те, кто играют ещё хуже нас!
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21k
Dobry vojak Svejk 2 часа назад
С такими защитниками и нападающие не нужны )))
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29k
Головасыр коричнештанник 2 часа назад
защитники от бога
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