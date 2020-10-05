Один из самых смешных и нелепых автоголов 2020 года

В матче Лиги Европы «Копенгаген» - «Риека» произошел один из самых комичных автоголов 2020 года. Игрок «Копенгагена» Виктор Нельссон срубил соперника в центре поля, однако судья разрешил продолжить игру. Он начал преследовать подобравшего мяч футболиста «Риеки» Франко Андрияшевича, но его остановил одноклубник Рагнар Сигурдссон. Дальше произошло самое интересное.
Игрок «Риеки» побежал дальше и ударил по воротам. Мяч попал в перекладину, но к его счастью к воротам подбежал игрок «Копенгагена» Петер Анкерсен. Мяч рикошетом от него влетел в ворота. Гол стал единственным в матче.
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