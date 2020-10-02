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Пёс показал соплеменникам, как сбежать из вольера

Пёс показал соплеменникам, как сбежать из вольера (1 фото + 1 видео)

Автор:
02 октября 2020 13:24
Сообщество : Животные
Метки: видео   вольер   животные   прикол   собаки   юмор   
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В собачьем питомнике сообразительный пёс показал своим соплеменникам способ выбраться из вольера на волю. Попытка бегства попала на видео.

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Метки: видео   вольер   животные   прикол   собаки   юмор   
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