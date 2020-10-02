Пёс показал соплеменникам, как сбежать из вольера

В собачьем питомнике сообразительный пёс показал своим соплеменникам способ выбраться из вольера на волю. Попытка бегства попала на видео.
На глазах у сотрудника питомника другой пёс последовал примеру своего товарища по несчастью. Он воспользовался полученными знаниями и преодолел стенку вольера.
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