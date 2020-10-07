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Поймай меня, если сможешь

Поймай меня, если сможешь (1 фото + 1 видео)

Автор:
07 октября 2020 12:49
Сообщество : Юмор
Метки: африка   видео   прикол   розыгрыш   шутка   юмор   
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Оригинальный способ подшутить над человеком, сидящим на пластиковом стуле. Для осуществления этого розыгрыша вам понадобится небольшая палка и незлопамятная "жертва".

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Метки: африка   видео   прикол   розыгрыш   шутка   юмор   
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5  комментариев
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Herr Mannelig 2 часа назад
То есть если какой-то придурок запихал палку мне поперёк стула я обязательно должен вскочить и побежать за ним?
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Schandmaul Herr Mannelig Час назад
если видео постановка, то обязательно, а так-вытащить из стула и кинуть в след
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