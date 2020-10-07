Оригинальный способ подшутить над человеком, сидящим на пластиковом стуле. Для осуществления этого розыгрыша вам понадобится небольшая палка и незлопамятная "жертва".
Парни развлекаются как могут.
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