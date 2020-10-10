Кузбасские коммунальщики победили траву под первым снегом

В этом году традицию поддержали коммунальщики Кузбасса. Так на днях в сети появились кадры с этой забавой. В Ленинск-Кузнецке ночью выпал снег, а наутро трое бравых работяг, вооружившись газонокосилками уже вовсю боролись с травой, которой под снегом и видно-то не было.