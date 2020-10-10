Кузбасские коммунальщики победили траву под первым снегом

Есть у работников коммунальных служб одна негласная традиция. Когда выпадает первый снег, нужно обязательно пойти косить траву, а то год удачи не видать.
В этом году традицию поддержали коммунальщики Кузбасса. Так на днях в сети появились кадры с этой забавой. В Ленинск-Кузнецке ночью выпал снег, а наутро трое бравых работяг, вооружившись газонокосилками уже вовсю боролись с травой, которой под снегом и видно-то не было.
Абсурд, скажете вы и будете совершенно неправы! Ведь непросто же так из года в год косят траву под снегом.
Вот вам 2019 год – косим траву на Урале
2018 год – В Брянске задержались маленько и косили уже в декабре
2017 год – Красноярск принимает эстафету зимней борьбы с травой
2016 год – В травяной бой вступает Сызрань
2015 год - Зеленогорск тоже в теме
В Беларуси так же любят и ценят эту замечательную традицию
Объяснение всего этого безобразия банально до изжоги. График скоса травы коммунальными службами порой не совпадает с небесной канцелярией, вот и находит коса на … снег. Единственное, что действительно непонятно, куда пропадает логика и здравый смысл у руководства, когда они отправляют людей косить траву в такую погоду.
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обязательства по контракту нужно выполнить, деньги освоить (заказчику это тоже важно), КС-3 закрыть, деньги получить, выплатить работникам з/п