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Кузбасские коммунальщики победили траву под первым снегом

Кузбасские коммунальщики победили траву под первым снегом (1 фото + 6 видео)

Автор:
10 октября 2020 13:16
Сообщество : Жить в России
Метки: коммунальная служба   косьба   россия   снег   трава   триммер   
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Есть у работников коммунальных служб одна негласная традиция. Когда выпадает первый снег, нужно обязательно пойти косить траву, а то год удачи не видать.

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Метки: коммунальная служба   косьба   россия   снег   трава   триммер   
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44
strawdog 49 минут назад
"Единственное, что действительно непонятно, куда пропадает логика и здравый смысл у руководства, когда они отправляют людей косить траву в такую погоду. "

обязательства по контракту нужно выполнить, деньги освоить (заказчику это тоже важно), КС-3 закрыть, деньги получить, выплатить работникам з/п
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8k
Antique computer 9 минут назад
И при этом напевали странные слова
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12k
Hairy. 48 минут назад
Вперде!
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432
Мистер Фикс Час назад
Кузбасские коммунальщики победили траву под первым снегом
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