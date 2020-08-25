Соломинка не смогла удержать пьяного мужчину

Изрядно выпивший мужчина осознал, что не может стоять самостоятельно. Он попытался удержаться на ногах с помощью оказавшейся рядом травы, но его радость длилась недолго.
Когда оборвалась последняя надежда
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