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Соломинка не смогла удержать пьяного мужчину

Соломинка не смогла удержать пьяного мужчину (1 фото + 1 видео)

Автор:
25 августа 2020 08:36
Сообщество : Юмор
Метки: алкоголь   видео   прикол   пьяный   соломинка   трава   фейл   юмор   
464
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Изрядно выпивший мужчина осознал, что не может стоять самостоятельно. Он попытался удержаться на ногах с помощью оказавшейся рядом травы, но его радость длилась недолго.

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Метки: алкоголь   видео   прикол   пьяный   соломинка   трава   фейл   юмор   
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Димка Смола/67 43 минуты назад
Бывает )))
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