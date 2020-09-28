Кошка атаковала напугавшего её детеныша кота

Женщина стали свидетелем непростых отношений проживающего у неё кошачьего семейства. Кот напугал своего отпрыска, чем спровоцировал агрессию со стороны матери.
Любопытный кот имел неосторожность обнюхать и напугать своего отпрыска, который сразу же привлёк внимание агрессивной кошки-матери, устроившей погоню за неосмотрительным животным.
«Моя кошка Буся Александровна родила котят, а серый кот Тишка их папа. Он хотел понюхать одного из них, но котёнок испугался. Кошка увидела это и проучила кота», - написала владелица кошачьего семейства
«Моя кошка Буся Александровна родила котят, а серый кот Тишка их папа. Он хотел понюхать одного из них, но котёнок испугался. Кошка увидела это и проучила кота», - написала владелица кошачьего семейства
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ну писец
так что дистанция от "понюхать", до прокусить бошку - там примерно пол-секунды. и реакция кошки была адекватной - чтоб котяре даже не думалось в эту сторону.