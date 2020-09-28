FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Без кота и жизнь не та 663 поста • 327 подписчиков подписаться
Главная > Видео > Сообщество Без кота и жизнь не та 
Кошка атаковала напугавшего её детеныша кота

Кошка атаковала напугавшего её детеныша кота (1 фото + 1 видео)

Автор:
28 сентября 2020 09:11
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: видео   животные   кот   котенок   кошка   мама   прикол   
1305
1
1
Женщина стали свидетелем непростых отношений проживающего у неё кошачьего семейства. Кот напугал своего отпрыска, чем спровоцировал агрессию со стороны матери.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Без кота и жизнь не та"
Метки: видео   животные   кот   котенок   кошка   мама   прикол   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
1
15
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
15  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
19k
Сибиряк 2 часа назад
Кошка атаковала напугавшего её детеныша кота
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
sivanov1079 7 минут назад
И как я только понял из текста, кто кого напугал, ума не приложу
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
SR 13 минут назад
Мамка...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
мемфрид Полчаса назад
Мама в обиду не даст)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Юра Гагарин Полчаса назад
кошка Буся Александровна
=
ну писец
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
474
Алексей Полчаса назад
может автор не знает, но если б там не было кошки, то к утру, все котята были бы дохлыми. убийство котят, у кошачьих, самое обычное дело.
так что дистанция от "понюхать", до прокусить бошку - там примерно пол-секунды. и реакция кошки была адекватной - чтоб котяре даже не думалось в эту сторону.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
69
Kalinovski194 40 минут назад
Алименщик.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
AlexЕЙ Kalinovski194 20 минут назад
АлименТщик)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Игорь Час назад
да ладно вам, автор просто не знает что детеныш кота и его отпрыск называется - котенок
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
AlexЕЙ 2 часа назад
Еле понял что тут написано.
"Мумий тролль" какой-то.))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20k
Vazari 2 часа назад
Типичный семейные будни)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Дмитрий Григорьев 2 часа назад
Кошку напугал детёныш кота.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Едондер пуп Дмитрий Григорьев 2 часа назад
Дело было так: кошка напугала кота, который напугал детёныша, который напугал кошку, которую зовут Буся.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
мемфрид Едондер пуп Полчаса назад
Буся Александровна, вааааащета)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
mooc 2 часа назад
"Мавр сделал свое дело, мавр может уходить"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Станьте частью первой в мире распределенной суперсети и зарабатывайте на этом Станьте частью первой в мире распределенной суперсети и зарабатывайте на этом Котенок увидел свои уши в зеркале Котенок увидел свои уши в зеркале - А меня за что? - Пока не знаю! - А меня за что? - Пока не знаю! Жадина-говядина: кот воюет с лисой за еду Жадина-говядина: кот воюет с лисой за еду Поймал на горячем: кот застукал кошку с любовником Поймал на горячем: кот застукал кошку с любовником Когда молодость встречается с опытностью Когда молодость встречается с опытностью
Forestdude

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

436283



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Просто хорошие и добрые новости из России за 5 дней
2
244
Просто хорошие и добрые новости из России за 5 дней
Западные партнёры представили советских солдат-освободителей в виде варваров-мародёров
3
229
Западные партнёры представили советских солдат-освободителей в виде варваров-мародёров
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Реально прекрасное
0
16
Реально прекрасное
Парк с павлинами на Золотом Побережье Австралии
0
3
Парк с павлинами на Золотом Побережье Австралии
Станьте частью первой в мире распределенной суперсети и зарабатывайте на этом
Станьте частью первой в мире распределенной суперсети и зарабатывайте на этом
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Когда открыл браузер и заглянул в диспетчер задач
0
1

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#история#россия#австралия#на различный вкус#настроение#картинки#люди#актеры#дети
#факты#животные#прикол#природа#яавтор#собаки#кино#позитив#война#дорога
#юмор#интересно#прикольные#смешные#интересное#еда#комментарии#фотографии#девушка#дрон

На что жалуетесь?

Вернуться