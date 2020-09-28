Кошка атаковала напугавшего её детеныша кота

Любопытный кот имел неосторожность обнюхать и напугать своего отпрыска, который сразу же привлёк внимание агрессивной кошки-матери, устроившей погоню за неосмотрительным животным.



«Моя кошка Буся Александровна родила котят, а серый кот Тишка их папа. Он хотел понюхать одного из них, но котёнок испугался. Кошка увидела это и проучила кота», - написала владелица кошачьего семейства