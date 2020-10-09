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Сообщество Истории барона Мюнхгаузена 115 постов • 28 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 20
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Как незаметно для супруги выпить пива

Как незаметно для супруги выпить пива (1 видео)

Автор:
09 октября 2020 21:01
Сообщество : Истории барона Мюнхгаузена
Метки: прикол   смекалка   юмор   

Как незаметно для супруги выпить пива и не спалиться.

Карл Фридрих фон Мюнхгаузен

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Метки: прикол   смекалка   юмор   
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14  комментариев
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7k
Vacony 5 часов назад
какой тупой смех на фоне...
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772
курильщик 2 часа назад
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19k
Мерзавец... 2 часа назад
Дебильный тик ток с идиотским смехом...
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18k
turyst 3 часа назад
В прошлый раз, так ребенок смартфон прятал от родителей...
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7k
krivsan 4 часа назад
футбол-жена-телевизор =пиво.у меня так
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10k
поручик Ржевский krivsan Час назад
Футбол и телевизор - это лишнее, это как "РЭП - это кал"!
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11k
Yasen_Perec 4 часа назад
Как незаметно для супруги выпить пива
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46k
alertol Yasen_Perec 3 часа назад
Я не подкаблучник, я свою жену даже нах№; послал... Она мне такая "вынеси мусор", а я ей такой "да пошла ты нах%№, я ещё посуду не помыл, и бельё не постирал..."
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7k
Антон Семёныч 4 часа назад
Извращение какое-то. Сидим с женой на кухне, она пивка махнула, я водки выпил. Дети спят. Никаких проблем.
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29k
Опаньки 4 часа назад
бедный парень - он даже ест в слюнявчике чтобы не запачкать футболку ((
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4k
Александр Иванов 5 часов назад
Я бы с такой, от которой надо прятаться, не жил!
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35k
Прораб 5 часов назад
Как же хорошо, что я уже 20 лет в разводе!
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78k
Taras Kozalupko 5 часов назад
Забавные сортиры у китайцев

А столик на смывном бачке отпад!
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14k
AlexЕЙ 5 часов назад
Пятничный алкопост измельчал, однако.)
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