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Истории барона Мюнхгаузена
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Сообщество Истории барона Мюнхгаузена
Карл Фридрих фон Мюнхгаузен
Как незаметно для супруги выпить пива
(1 видео)
Автор:
Карл Фридрих фон Мюнхгаузен
09 октября 2020 21:01
Сообщество :
Истории барона Мюнхгаузена
Метки:
прикол
смекалка
юмор
Как незаметно для супруги выпить пива и не спалиться.
Карл Фридрих фон Мюнхгаузен
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комментариев
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7k
Vacony
5 часов назад
какой тупой смех на фоне...
8
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курильщик
2 часа назад
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19k
Мерзавец...
2 часа назад
Дебильный тик ток с идиотским смехом...
5
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turyst
3 часа назад
В прошлый раз, так ребенок смартфон прятал от родителей...
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krivsan
4 часа назад
футбол-жена-телевизор =пиво.у меня так
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поручик Ржевский
krivsan
Час назад
Футбол и телевизор - это лишнее, это как "РЭП - это кал"!
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11k
Yasen_Perec
4 часа назад
4
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46k
alertol
Yasen_Perec
3 часа назад
Я не подкаблучник, я свою жену даже нах№; послал... Она мне такая "вынеси мусор", а я ей такой "да пошла ты нах%№, я ещё посуду не помыл, и бельё не постирал..."
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7k
Антон Семёныч
4 часа назад
Извращение какое-то. Сидим с женой на кухне, она пивка махнула, я водки выпил. Дети спят. Никаких проблем.
5
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29k
Опаньки
4 часа назад
бедный парень - он даже ест в слюнявчике чтобы не запачкать футболку ((
3
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4k
Александр Иванов
5 часов назад
Я бы с такой, от которой надо прятаться, не жил!
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35k
Прораб
5 часов назад
Как же хорошо, что я уже 20 лет в разводе!
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Taras Kozalupko
5 часов назад
Забавные сортиры у китайцев
А столик на смывном бачке отпад!
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AlexЕЙ
5 часов назад
Пятничный алкопост измельчал, однако.)
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