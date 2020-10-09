Змея неожиданно укусила змеелова в щеку

Австралийский ловец змей продемонстрировал зрителям один самых агрессивных видов питонов в стране. Он достал змею из вольера и решил рассказать, почему он не снимает этих пресмыкающихся в своих развлекательных шоу. Змея выждала момент и неожиданно укусила его.
Мужчина позволил змее подняться по его ноге и залезть на спину, но пропустил момент нападения.
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