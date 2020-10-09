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Змея неожиданно укусила змеелова в щеку

Змея неожиданно укусила змеелова в щеку (1 фото + 1 видео)

Автор:
09 октября 2020 10:04
Сообщество : Животные
Метки: австралия   видео   животные   змеелов   змея   питон   укус   
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Австралийский ловец змей продемонстрировал зрителям один самых агрессивных видов питонов в стране. Он достал змею из вольера и решил рассказать, почему он не снимает этих пресмыкающихся в своих развлекательных шоу. Змея выждала момент и неожиданно укусила его.

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Метки: австралия   видео   животные   змеелов   змея   питон   укус   
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6  комментариев
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1k
Domax3000 Полчаса назад
Какая неожиданность! Довы.ё.бы.вался змеелов. Излишняя самоуверенность подвела. Это просто ответка питона на резкое движение левой руки перед змеиной мордой.
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9k
Serg2001 23 минуты назад
Чел, видимо, ожидал, что она у него покурить спросит, а тут такое... )) Действительно неожиданно!!!... ))
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17k
SerGProS 23 минуты назад
Это мохнатая таёжная афозия!..Сипанула чертовка..
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4k
Stray SerGProS 3 минуты назад
Меня ондатра покусала

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4k
Stray Полчаса назад
Ссылка www.youtube.com
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2k
Димка Смола/67 56 минут назад
Одни крокодилу голову в пасть, другие змей чуть ли не на куй наматывают, премию Дарвина устали печатать уже и не какой covid не надо!
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Mr.Adamson

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