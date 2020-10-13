Ветеринары обнаружили в спасаемом питоне неожиданную вещь

Жительница США заметила, что с её трехметровым питоном что-то не так и отвезла его к ветеринару. Специалисты выяснили, что причиной недомогания пресмыкающегося стало одеяло хозяйки, которое он проглотил. Ветеринары провели необходимую процедуру и спасли питона от неминуемой гибели.

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