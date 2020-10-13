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Ветеринары обнаружили в спасаемом питоне неожиданную вещь

Ветеринары обнаружили в спасаемом питоне неожиданную вещь (1 фото + 1 видео)

Автор:
13 октября 2020 12:50
Сообщество : Животные
Метки: видео   животные   змея   находка   одеяло   питон   спасение   
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Жительница США заметила, что с её трехметровым питоном что-то не так и отвезла его к ветеринару. Специалисты выяснили, что причиной недомогания пресмыкающегося стало одеяло хозяйки, которое он проглотил. Ветеринары провели необходимую процедуру и спасли питона от неминуемой гибели.

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Метки: видео   животные   змея   находка   одеяло   питон   спасение   
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25k
АнтонПолднев Час назад
Жительница США заметила, что с её трехметровым питоном что-то не так и отвезла его к ветеринару. Специалисты выяснили, что причиной недомогания пресмыкающегося стала хозяйка, которую он проглотил.
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2k
смт Час назад
Охренеть... Жесть.
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2k
Димка Смола/67 Час назад
Ка уже не тот )
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389
bad-bubble Час назад
Фубля.
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