Ветеринары обнаружили в спасаемом питоне неожиданную вещь

Жительница США заметила, что с её трехметровым питоном что-то не так и отвезла его к ветеринару. Специалисты выяснили, что причиной недомогания пресмыкающегося стало одеяло хозяйки, которое он проглотил. Ветеринары провели необходимую процедуру и спасли питона от неминуемой гибели.
Хозяйка предположила, что питон мог проглотить одеяло из-за оставшегося запаха кролика, которого питомец съел незадолго до этого. Операция по спасению пресмыкающегося была снята на видео.
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