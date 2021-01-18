Ловля кобры чуть не закончилась трагедией

В Индии двое змееловов попытались поймать кобру. В какой-то момент змея выкрутилась и кинулась в сторону одного из мужчин.
Пока один из змееловов палкой вытаскивал пресмыкающееся из укрытия, второй поймал змею за хвост. В какой-то момент она выкрутилась и бросилась в сторону одного из мужчин. К счастью, никто не пострадал.
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