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Сообщество Животные 9539 постов • 1175 подписчиков подписаться
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Ловля кобры чуть не закончилась трагедией

Ловля кобры чуть не закончилась трагедией (1 фото + 1 видео)

Автор:
18 января 2021 09:11
Сообщество : Животные
Метки: в мире   видео   животные   змеелов   змея   индия   кобра   
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В Индии двое змееловов попытались поймать кобру. В какой-то момент змея выкрутилась и кинулась в сторону одного из мужчин.

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Метки: в мире   видео   животные   змеелов   змея   индия   кобра   
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5  комментариев
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2k
Mellivora Минуту назад
Королевская. Она очень интеллигентная и не злобная, она терпеливо угрожает и предупреждает прежде чем ужалить. И здесь это видно. Была бы другая уже несколько раз ужалила.
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2k
Cali0str0 2 минуты назад
Ссылка coub.com
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9k
Алексей 47 минут назад
Ладно хоть с водоемом рядом,жопы отмоют
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10k
KOSTELLO 51 минуту назад
Хороший тамада и конкурсы интересные....
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14k
Егор Час назад
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